華碩(2357)ROG玩家共和國推出兩款Swift OLED電競螢幕—ROG Swift OLED PG42UQ/PG48UQ，入門價4.39萬起跳，提供鮮艷飽滿的色彩表現力，為玩家打造更豪華的娛樂饗宴。

ROG兩款Swift OLED電競螢幕分別採用42/48吋最新世代4K OLED面板，發光效率和亮度大幅提升，文字顯示、視覺效果更清晰細緻，同時具備真實10位元色彩、98% DCI-P3超廣色域、1,500,000:1對比度與0.1毫秒疾速反應時間，再加上可超頻至138Hz的畫面更新率，以及出廠前預先調校至Delta E < 2色準，能詮釋深邃完美的黑色調，提供鮮艷飽滿的色彩表現力。

ROG Swift OLED PG42UQ / PG48UQ內建特製散熱技術，擁有更大表面積進行熱交換，以進一步降低8%運作溫度 ，即使進行馬拉松式長時對戰，也能確保OLED面板顯示效能，避免影像烙印，延長使用壽命；搭配無風扇系統設計，還可營造安靜悄然空間，讓玩家更專注於遊戲世界，取得最多勝利優勢！

ROG Swift OLED PG42UQ / PG48UQ內建多元連線選項，包括：HDMI 2.1 (48 Gbps 頻寬) / 2.0，以及DisplayPort 1.4 (DSC)，螢幕頂部還有兩個USB連接埠和三腳架插孔，使用者可隨心所欲連接不同裝置，滿足任何遊戲或串流需求；此外，PG42UQ / PG48UQ另搭載兩個SOUND BY Harman Kardon 10瓦正面揚聲器，以及一個15瓦重低音揚聲器，可傳遞強大且充滿沉浸感的高品質音效，無論工作、娛樂都有「聲」有「色」。

ROG Swift OLED PG42UQ，售價為新台幣43,900元；ROG Swift OLED PG48UQ，售價為47,900元。