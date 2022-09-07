「廚房」是家中重要的地方；「廁所」代表門面，是風水寶地的財位，故家中廚房和衛浴空間皆為不可忽視的地方。在台灣深耕已久的「CAESAR凱撒」，多年來以提升生活品質為使命，提供品質優良的商品與服務，在消費者心中奠定了廚衛設備第一品牌的地位，深受大眾喜愛。這次首度攜手全國電子，合作全新的「新型態生活館」，第一站就在台南全國電子永康中華店登場！

CAESAR凱撒首度攜手全國電子，合作全新的「新型態生活館」，第一站就在台南全國電子永康中華店登場！(圖/中時新聞網攝)

CAESAR凱撒零售事業部經理吳政峰表示，CAESAR凱撒一直都有自己的展示中心，這次是首度與全國電子攜手打造全新通路，開創可與第一線消費者接觸的「新型態生活館」。對於CAESAR凱撒來說，全國電子逾300家的銷售據點及豐富的安裝經驗優勢，可加強CAESAR凱撒的電器產品市售表現，且目前沒有任一廚房設備在電子通路販售，故此次合作打破傳統，提供消費者既便捷又貼心的消費模式。

位於台南全國電子永康中華店的CAESAR凱撒櫃位 。(圖/中時新聞網攝)

全國電子表示，首次與CAESAR凱撒合作，開創出「新型態生活館」，商場櫃位擺設明亮清楚，消費者可透過沉浸式氛圍，挑選出最適合自己的廚衛商品，未來將持續擴大深入社區，提供消費者更便捷及優質的商品，期許為雙方帶來新的成長動能。

在「新型態生活館」消費者可透過沉浸式氛圍，挑選出最適合自己的居家廚衛商品。(圖/中時新聞網攝)

在「新型態生活館」消費者可透過沉浸式氛圍，挑選出最適合自己的居家廚衛商品。(圖/中時新聞網攝)

吳政峰表示，對消費者來說，許多人選購產品後，因缺乏安裝技術而衍伸繁瑣的後續問題，這時全國電子的安裝服務即可為消費者增加更便捷的選購方式；且全國電子開放網路及實體通路的接單服務，消費者可自行選購凱撒的商品，再由他們安排出貨送到家。

對於未來的通路規劃，吳政峰說，目前先以台南電子永康中華店的「新型態生活館」為主，未來會跟著全國電子的腳步，以台南為起點往外輻射擴張，目標遍及六都，持續致力於提供消費者舒適便捷的居住品質。