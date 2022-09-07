男性若有性功能障礙，向來難以啟齒，早洩是最常見的男性性功能障礙，早洩的定義、理想的勃起時間長度究竟為何？醫師表示，統計上約有1到3成的男性發生過早洩的狀況，有文獻提出7～13分鐘是讓多數人滿意的狀態；1～2分鐘或更短繳械就令人沮喪了。醫師表示，早洩包括「不能延遲射精」等3要素。

振興醫院泌尿科主任蔡昇翰在臉書上表示，早洩是最常見的男性性功能障礙，「而非陽痿，」統計上約1~3成的男性發生過早洩的狀況，但蔡昇翰相信實際人數高於此統計數字。

至於男性關心早洩的定義，及理想的勃起持續時間，蔡昇翰表示，有文獻提出7~13分鐘是讓多數人滿意的狀態；1~2分鐘或更短繳械就是令人沮喪的快槍俠了。

他表示，2014年國際性醫學會(ISSM)提出早洩的定義應該包括3個要素：

1. 陰道內射精延遲時間較短。2. 無法控制或不能延遲射精。3. 造成個人與（或）伴侶不適、人際關係障礙。

關於早洩的成因眾說紛紜，與心理、神經學、泌尿系統、荷爾蒙都有關係；另外早洩的患者５成也會合併勃起功能障礙的發生。至於早洩型態可以分為：1. 原發型。2. 繼發型。3. 自然變異型。4. 主觀型。

蔡昇翰表示，1、2型的盛行率較低，需要行為與藥物合併治療；至於3、4型相反，盛行率較高，治療方式以行為治療與諮商教育為主。早洩的治療除了改善可能早成早洩的原因以外，主要的方式有

1. 諮商教育與行為治療。2. 治療同時發生的勃起功能障礙。3. 口服藥物。

4. 局部藥物。

蔡昇翰表示，由於早洩的成因複雜、型態各異，藥物非是唯一的解決之道；若男性民眾遭遇困擾，最好還是及早就醫治療。