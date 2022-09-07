醫師緊急安排手術，結果竟然在小腸內找到「透抽」體內的透明軟骨，甚至次穿老翁腸道，所幸開刀後取出才撿回一命。（院方提供／吳建輝南投傳真）

南投1名7旬老翁上週因為左下腹劇痛，被家人送到衛福部南投醫院急救，經醫師檢查發現腹腔內有氣體從腸胃道漏出，懷疑是有腸胃道穿孔的情況，因此緊急安排手術，結果竟然在小腸內找到「透抽」體內的透明軟骨，甚至刺穿老翁腸道，所幸開刀後取出才撿回一命。

南投醫院外科醫師許家榮表示，老翁到院時下腹劇痛，經過電腦斷層掃描，確定有腸液從腸道流出來，造成廣泛性腹膜炎，經過手術後，在小腸中取到3公分的透明骨骼，所幸經過修補後，老翁的恢復情況良好，轉往普通病房觀察。

許家榮說，老翁在得知是因為小腸被透抽的骨骼刺穿後，才回想起可能是前幾天家人煮的晚餐，將透抽切片時，沒有將軟骨處理乾淨，才導致吃下一小片的軟骨，所幸及時發現，若沒有即時處理，可能會有感染風險，造成腹膜炎、敗血症甚至休克，危及生命。

許家榮還說，大部分的人吞下異物後，多半都是可以順利排出的，不過因為異物殘留體內一樣都會有危險，因此若有誤食魚刺、雞骨頭等尖銳物，應該要即時求診，特別是長者、幼兒或咀嚼功能不佳的民眾，家人在提供食物時也應該多加注意，避免發生誤吞的情況。