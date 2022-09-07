迎接後疫情時代國際觀光潮，智能旅館品牌敦謙國際國內海外同步布局拓版圖，除已於9月1日於日本正式簽署設立公司，將台灣智能旅館的成功經驗在日本複製，集團旗下品牌「雀客旅館」、「雀客藏居」都將拓點，9月並開出「雀客藏居」 新北三重水漾館)，預計在年底前將再展3家旅館、超過500個房間。

敦謙國際自2013年起就已瞄準智能化發展的趨勢，並於2015年開始著手布局智能旅館的垂直整合，專注開發核心技術與產品，於2019年正式推動ANTCROSSING計畫，從飯店管理系統、新零售平台、銷售管道整合、商業數據分析、物聯網終端設備、自動化機器人等全方面進行整合，以旅宿智能生態圈概念切入市場。同步導入智能技術讓營運中心化、數據化，目前已發展出穩定健全飯店管理模式，目前合作場域、飯店眾多，其中有不少知名飯店都在其中，也期望能有機會協助更多旅宿業能加入智能旅館，再創旅宿業榮景。

敦謙國際一直專注於智能旅宿的研發與推動，透過自主軟體研發與智能設備的整合，望在後疫情時代，持續升級旅客的智能入住體驗。同時全台各區營運中心的快速反應。