搶攻中秋節烤肉商機，高雄英迪格頂樓的露天酒吧Pier No.1再加碼，不只有為期一個月的「星光藍燒BBQ」，更祭出大份量的牛排與海鮮搭配主廚桌邊秀，由專人在桌邊將烤肉炙燒出耀眼的藍色火焰，滿足味蕾也大飽眼福，此外還能在露天的環境裡欣賞大銀幕電影，絕對是最chill的愜意中秋。

搶中秋節商機不手軟，Pier No.1酒吧推出為期一個月的「星光藍燒BBQ」，主打高空露天無油煙BBQ，將40度烈酒炙燒出靛藍色火光，讓一旁民眾都忍不住驚呼連連。「美式燒烤CHOICE牛排海鮮BBQ 4人分享餐」由主廚精心挑選28oz的美國CHOICE等級沙朗心牛排，以異國香料醃製入味，炙烤後滿溢薰香，滑嫩。

「紐奧良炭烤豬肋排海鮮BBQ 4人分享餐」嚴選台灣優質豬肋排，以八角及月桂葉慢火燉煮，再以帶有香辣感的紐奧良秘製醬料調味，口感軟嫩多汁。每份套餐另附有台灣大草蝦、阿根廷魷魚、小農櫛瓜、甜玉米、紅椒及青椒等海鮮蔬食，並附贈2公升「一柱擎天生啤酒塔」，在中秋連假期間大口吃肉、暢快飲酒。

最特別的是酒吧還安排了露天電影院，每天在大銀幕上播放不同類型的電影，邀請民眾一同來場浪漫的中秋約會。9月25日前每天限量供應，4人分享餐每份3299元起。

喜愛彭湃海鮮與大份量肉品的民眾，絕對要來位於高雄英迪格酒店2樓的Wok on the Park全日餐廳大快朵頤。 即日起每週六及週日開放中午11點30分至下午2點30分的午餐時段，由主廚率領團隊精心研發，融入高雄靠海又熱情奔放的餐飲特色，推出超值海鮮與巴西烤肉多人分享餐。「酒肉好友4人分享餐」以肉肉控喜歡的炭烤翼板牛肉佐南洋沙嗲醬，採巴西串烤的方式加上鮮甜玉米一起炭烤，牛肉軟嫩多汁，玉米清甜香Q。

搭配主廚特製美式BBQ豬肋排，以及清爽焗烤鳳梨洋芋泥，飽腹感十足! 另外也有頂級痛風餐-「大富大櫃澎湃海鮮4人分享餐」，以繽紛貨櫃盛裝龍蝦、旭蟹、花枝、九孔鮑魚、雙殼黑淡菜、鮮蝦與季節食蔬等鮮美海味，搭配主廚獨家香辣醬汁，帶勁過癮。

4人分享餐售價4888元，還有適合6人一起共享的「超級海陸拼箱6人分享餐」，每份售價7888元，價格皆已含服務費。單點主餐還可免費享用自助餐檯，湯品、Canape、甜點、鮮果及果汁飲品無限量取用。

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