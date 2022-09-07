今（7日）為24節氣中的「白露」，水凝成露、陰氣長，意味著天氣已經轉涼。命理師楊登嵙在命理專欄《旺好運》提醒，生肖屬鼠、兔、馬、雞者，接下來半個月要特別注意健康狀況，慎防暗疾和急性腸胃炎，同時也分析白露的6大養生與禁忌，提供大家參考。

今年24節氣中的「白露」將於今晚11點33分交節氣，楊登嵙表示，白露是一年中晝夜溫差最大的一個節氣，也象徵著天氣已經轉涼，人們容易出現口唇咽喉乾燥及皮膚乾燥等症狀，這就是典型的「秋燥」。

中醫認為「春養肝，夏養心，秋養肺，冬養腎」，如果因秋燥而傷肺，到了冬季就容易感染許多肺部疾病。秋天正是養肺潤肺的最佳時機，只有養好肺，到了冬天才能腎氣充足少生病。

楊登嵙提醒，在白露這半個月，生肖屬鼠、兔、馬、雞者要特別注意健康狀況，小感冒、小病痛會特別明顯，須慎防暗疾和脾胃、腸道、消化系統方面的疾病，極易引起腸胃急性病症。為了安全起見，即便是小病痛也要去找醫生檢查比較好，切勿拖延，提高警惕。

楊登嵙也依照食、衣、住、行、育、樂等6大類，提供白露養生與禁忌的建議：

▍食的養生與禁忌

白露時節飲食應以健脾潤燥、滋陰潤肺為主，宜吃性平、味甘或甘溫之物，包括梨、銀耳、蓮子、蓮藕、蜂蜜、百合、枸杞、蘿蔔、豆製品等。

另外攝取糧穀類食物，像是雜糧粥、紅棗粥、紫薯粥、蓮子銀耳粥、瘦肉粥等營養粥，也能補充人體所需的蛋白質和能量，但切記不宜過飽，以免增加腸胃負擔。

少吃魚蝦海鮮、醃製菜品或生冷、過油的食物，容易讓脾胃機能變得不正常，損傷脾胃陽氣，尤其是脾胃虛寒者更要小心；少吃辣，以免對皮膚、腸胃道造成影響。

▍衣的養生與禁忌

中醫有「白露身不露，寒露腳不露。」的說法，說明白露節氣一到，穿衣服就不宜赤膊露體、袒胸露背。另外，白露之後天氣冷暖多變，尤其是早晚溫差大，容易誘發傷風感冒或導致舊病復發，早晚記得及時添加衣物。

▍住的養生與禁忌

白露是一個天氣轉涼的節氣，雖然白天氣溫仍可達30度以上，但夜晚仍會比較涼，若下雨則氣溫下降更為明顯，因此要注意早晚添加衣被，睡臥不可貪涼。

▍行的養生與禁忌

血栓等心血管疾病在秋末冬初發病率極高，且發病時間多在長時間睡眠的後期，因此秋天適當早起，可減少血栓形成的機會，起床前適當多躺幾分鐘，活動一下身體，對預防血栓形成也有幫助。

▍育的養生與禁忌

白露節氣的養生重點是加強身體鍛鍊，尤其應重視耐寒鍛煉，例如早操、慢跑、快走等，以提高對疾病的抵抗力，但不論何種運動都應量力而為，最重要的是持之以恆。另外要注意運動量不要過大，尤其是老年人、兒童和體質虛弱者，以防出汗過多，陽氣耗損。

▍樂的養生與禁忌

秋高氣爽，最好到戶外走走散心，順便鍛煉身體，保持愉快的心情，多與朋友進行交流、聊天，以免心情抑鬱。