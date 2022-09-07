宜蘭地檢署今說明羅東鎮長吳秋齡疑似行賄案件。（吳佩蓉攝）

宜蘭地檢署日前接獲檢舉，指稱宜蘭縣羅東鎮長吳秋齡，3月30日在羅東鎮金門餐廳，以每桌4500元的代價，擺宴4桌免費宴請選民，餐後並致贈每人紅酒一瓶，以尋求支持；今（7日）凌晨2時18分，訊後檢察官認吳秋齡涉嫌違反公職人員選舉罷免法，犯罪嫌疑重大惟無羈押之必要，諭令20萬元交保。

宜檢即指派檢察官洪景明組成專案小組，6日上午指揮宜蘭縣調查站及宜蘭縣政府警察局刑事警察大隊，持法院核發的搜索票，前往羅東鎮公所的辦公處及住處搜索，並同步傳喚當日受招待的選民共計20餘人。

訊後檢察官認吳秋齡涉嫌違反公職人員選舉罷免法，犯罪嫌疑重大惟無羈押之必要，諭令20萬元交保；其餘人均請回。宜檢呼籲侯選人，賄選乃判處3年以上有期徒刑的重罪，最重可判至10年；且以尋求支持當選為目的，設宴免費招待選民亦為賄選，切勿以身試法。

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