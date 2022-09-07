據財聯社報導，俄羅斯天然氣工業股份公司當地時間周二表示，該公司將把對中國的天然氣出口付款方式從歐元和美元改為盧布和人民幣。俄氣沒有提供付款機制的進一步細節，也沒有說明何時將付款方式轉為盧布和人民幣。

歐洲國家準備聯合起來給俄羅斯能源價格設置上限，以壓制俄羅斯，因為在這場制裁中，俄羅斯通過高價售賣能源，經濟不垮反升。但俄羅斯直接釜底抽薪，宣佈關閉「北溪一號」輸氣管線，對歐盟徹底斷供俄羅斯天然氣。

中國為何轉賣

與此同時，土耳其媒體爆料——「中國高價向歐洲國家出售俄羅斯的天然氣。」這到底是怎麼回事呢？

土耳其媒體爆料的依據，是中國海關的資料顯示，2022年上半年俄羅斯出口了235萬噸價值21.6億美元的燃料，通過西伯利亞管道向中國出口的液化天然氣則是增加了63％，中國從俄羅斯進口了235萬噸液化天然氣。

實際上，隨著中國經濟的增速，中國對天然氣的需求量相應地快速增加，但中國的天然氣儲備能力有限，而中俄兩家公司簽了一份長期合同，到2025年輸氣量將達到480億，再算上未來還將啟用的兩條管道，每年天然氣供應還能再多500億立方米。

儲備能力達到了上限，當然就要轉賣，歐洲急缺，正好往歐洲賣。所以土耳其媒體及一些西方媒體就聲稱，中國向歐洲出口高價俄氣，當「白手套」間接違反歐洲的禁運。

「但他們忘了，中國的天然氣來源可不只俄羅斯。」報導稱，美國前總統川普在任時期，為了減少中美貿易順差，逼中國買天然氣，逼中國向美國企業簽了8000萬噸為期20年的天然氣長期協議，為了防止中國反悔，甚至還加了許多違約條款，一旦不買，中國就要付美國高額違約金。不過好在長期協議通常有個固定價，不是隨行就市價，於是以接近頁岩油氣開採成本的價格與美國簽署了這個協議。

報導稱，現在中國自己的儲備裝滿了，和美國協議定下的天然氣，從美國港口裝船出來，直接運到歐洲以現價賣給歐盟，甚至還能打個折，解歐洲燃眉之急。

不是背刺是合作

歐盟想擺脫俄羅斯天然氣，中國幫助了歐洲，有人認為這是「背刺俄羅斯」，到時候俄羅斯一怒之下把中國也停氣了怎麼辦？

報導稱，首先要知道，俄羅斯經濟基本上靠的就是能源，包括這次俄烏戰爭也是，以前的天然氣出口主要是面向歐洲，現在「北溪一號」已經無限期徹底關閉了，缺了中國這個巨大市場豈不可惜？但中國天然氣儲能達到了極限停買，俄羅斯的收入命脈不就又被掐住了？

而且西方國家試圖給俄羅斯能源價格設上限，石油、天然氣一個都不放過，如果壓價到歐洲接受的程度，俄羅斯肯定不滿意了，所以俄羅斯選擇讓利給友好國家，白宮發言人尚皮耶稱，美國認為，「俄羅斯已經向一些國家提供高達30％的大幅折扣和長期合同」以繼續向世界市場供應石油。

所以中石化向歐洲的轉售，不僅不是背刺俄羅斯，反而是中俄歐的三贏。

報導稱，歐洲國家制裁俄羅斯是政府行為，但中企向歐洲售賣美國天然氣是市場行為，如果中國不轉售，最高興的是高價售賣的美國。中國的轉售，分薄了美國的市場，讓歐洲得以購買到較低價的能源，讓俄羅斯的能源能夠繞過制裁繼續出口，自己還能賺錢，何樂而不為？

目前美國對這種供貨的反應暫時沒有更進一步的表態，尤其是在由於台海危機使得美國和中國關係緊張的背景下。

世界多國爭搶液化天然氣船，對中國影響有多大？

液化天然氣（LNG）船火了。截至9月2日，Flex LNG和Golar LNG今年迄今的漲幅分別為48.2％和98.1％，在世界經濟多個行業低迷背景下，這樣的數字格外醒目。LNG船成為香餑餑，背後是國際能源市場的巨大震蕩，俄烏衝突下，經濟制裁、油氣禁運都已成為武器。與美國站在一起制裁俄羅斯的歐洲，如今面臨嚴重的油氣危機，借助LNG船儲氣成為歐洲多國當前最緊迫的任務。世界的LNG船本來就運力有限，且製造週期相對較長，構成了歐洲解決能源危機的「瓶頸」。世界多國爭搶LNG船，中國會受影響嗎？

液化天然氣船供不應求

《環球時報》引述對外經濟貿易大學國家對外開放研究院教授董秀成觀察，「在歐洲對俄羅斯採取制裁措施後，『北溪一號』、『北溪二號』管道輸送的天然氣也在減量，因此很多歐洲國家都選擇轉向進口液化天然氣。」

但值得注意的是，液化天然氣需要通過在零下161.5攝氏度的低溫條件下運輸液化氣的專用船舶進出口，其運輸方式極度依賴海運。董秀成表示，「全球LNG船的數量有限，歐洲的能源擔憂蔓延至日韓，運輸船供不應求，這才導致了LNG船的費用大幅上漲。」

據瞭解，目前全球700餘艘LNG船掌握在貨運公司以及天然氣貿易商手中，液化天然氣運輸與天然氣交易方式類似，採取市場化的訂單制，遵從「先到先得」或「價高者得」的原則。液化天然氣運費價格評估機構Spark Commodities的報告顯示，在多方競價之下，9月中旬至11月中旬LNG船的日租費已超過10萬美元。

在利益面前，液化天然氣貿易商們正在瘋狂預定船隻。8月17日，韓國大宇造船因旗下玉浦造船廠為新加坡天然氣運輸巨頭BW Group按時交付2艘LNG船獲得了200萬美元的特別獎金。

據韓聯社報導。英國造船和海運業分析機構克拉克森發佈的數據顯示，7月全球新船訂單量為210萬修正總噸（CGT），其中韓國承接116萬修正總噸（19艘），佔比55％，位居全球第一。中國承接62萬修正總噸（35艘），以30％的佔比排名第二。

國際船舶界權威認證機構英國勞氏船級社預計，韓國和中國的6家專業LNG船製造商年產量為70-80艘。而據能源諮詢機構Rystad Energy預測，由於訂單激增，作為LNG船最大建造國的韓國造船業產能全滿，最快要到2027年才能承接新訂單。

但董秀成提出，在短期內歐洲「虧氣」的情況還將持續，原因是LNG船製造難度高，生產周期需要以年計算，遠水不解近渴。另外他強調：「並不是所有國家都有進口液化天然氣的能力。這要求液化天然氣的出口國必須有能夠建設大型的天然氣液化設施的港口，而進口國也必須在港口修建天然氣再汽化設施。「這次德國深陷天然氣危機就是因為沒有滿足條件，無法直接從港口接收液化天然氣。」

最新消息顯示，德國首座液化天然氣接收終端已於今年7月開啓動工，但最早投入運營的時間也需等到明年年初。

對中國影響有多大？

在動蕩的國際天然氣市場以及LNG船極度短缺的背景下，中國是否會受到影響同樣引發關注。

報導稱，在中國的能源供給中，天然氣的佔比不到30％。中國一年大概消耗3000多億立方公尺天然氣，其中，僅有三分之一依靠進口。在接受記者採訪時，廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強說道：「中國進口天然氣的來源國不僅有俄羅斯、澳洲、馬來西亞、卡達，還有美國和土庫曼，結構相對穩定。」

而針對液化天然氣運輸價格推高的情況，林伯強稱，「相較於其他國家，目前中國的情況保持在比較穩定的狀態。雖然中國同樣面臨油輪價格和LNG船租金上漲的問題，但中國對其依賴性並沒有那麼強。中國進口的天然氣大多數是通過管道，海運進口的液化天然氣只佔很小的比重，而且中國有自己的LNG船，因此運輸導致的天然氣價格的上漲對中國來說相對可控。」

據瞭解，中國LNG船數量即將突破百艘。此外，中國本土造船廠還接到了大量國外訂單。中國船舶集團的官方數據顯示，截至今年5月底，該廠累計手持訂單243艘，2088.7萬載重噸。同時，中國可運輸17.4萬立方公尺液化天然氣的大型LNG船也已研發成功，這一船舶的出現將為中國的天然氣發展帶來更好的保障。

林伯強補充，另一方面，雖然國際天然氣價格上漲，但是中國天然氣價格上漲的壓力被分散到幾個主體，地方政府會提供一些支持，中央政府也在持續推動西氣東輸的工程，中石油、中石化、中海油這三大企業也會幫助穩定天然氣價格。「因此，短期來看，未來1年到2年，天然氣市場的波動可能不會對我國能源產生大的衝擊。」

歐洲備戰「凜冬」

歐洲是當今世界這場能源危機的「震中」。凜冬將至，歐洲各國對天然氣的需求愈發迫切，大到發電取暖，小到生火做飯，民生的方方面面都離不開天然氣。歐洲天然氣總庫存網站數據顯示，截止8月31日，德國儲氣罐填充水平為84％。德國柏林能源問題經濟學者維海恩對《環球時報》記者表示，歐洲各國的儲存設施彌補了用氣量的波動，從而形成了一種天然氣市場的緩衝系統。

「歐洲正在為冬天做準備」，歐洲新聞電視台報導稱，在西班牙，議會已經批准了政府的節能計劃。葡萄牙也在為冬季做準備。政府將在8月底前提出一項節能計劃，比如減少商店營業時間等措施。克羅地亞政府希望將木屑顆粒和木柴的增值稅降至5％，太陽能電池的增值稅將完全下降。

家住德國漢堡的馬庫斯對《環球時報》記者表示，他們一家三口所居住的100平方公尺左右的公寓，去年使用天然氣燒水和供暖，一年花費了900多歐元，而今年預計將達到2500歐元。對中等收入家庭而言，這是一筆不小的開支。因此，一家人現在每周只洗兩三次澡。面對即將到來的冬季，家裡也準備用木柴取暖。

雖然歐洲已在為過冬「儲氣」，但現實情況是各國民眾和當地公共設施的能源使用均處於非正常狀態。若在秋季結束前，歐洲還未停止對俄羅斯的制裁，天然氣危機將繼續影響這些國家，全球LNG船短缺的局面也將持續。

對這些國家而言，即將到來的冬天不僅會格外寒冷，社會動蕩和政治動蕩的風險也會增加。據報道，英國政府已經開始制定計劃應對可能因能源危機引發的社會動蕩。