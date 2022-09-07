台積電傳出擬關部分極紫外光（EUV）設備，美系外資示警遭砍單，半導體設備商指為進行設備升級與維護，推測先進製程產能提升18％。
台積電內有約80台EUV設備，用於生產7奈米、5奈米晶片，9月開始用於3奈米製程。
美系外資指出，近期台積電面臨客戶庫存調節及製程轉換，資本支出跟著下調，但以美元計明年營收仍能成長5％、每股稅後盈餘略降8％；但調整過後3～5年，先進製程仍領先同業，維持加碼評等。
台積電傳出擬關部分極紫外光（EUV）設備，美系外資示警遭砍單，半導體設備商指為進行設備升級與維護，推測先進製程產能提升18％。
台積電內有約80台EUV設備，用於生產7奈米、5奈米晶片，9月開始用於3奈米製程。
美系外資指出，近期台積電面臨客戶庫存調節及製程轉換，資本支出跟著下調，但以美元計明年營收仍能成長5％、每股稅後盈餘略降8％；但調整過後3～5年，先進製程仍領先同業，維持加碼評等。
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