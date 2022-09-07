上櫃公司「久大資訊」2016年併購知名女裝電商「東京著衣」，時任久大總經理的補教名師鄭博文與李大彰等人在該利多消息公告前，以親友帳戶進場買賣久大股票，另董事徐金龍則是在廁所偷聽消息後偷偷買股，總計犯罪所得約1321萬餘元，其中光是鄭博文就撈了1083萬元，台北地檢署今依《證交法》內線交易等罪起訴鄭、李等4人。

「東京著衣」是在2004年由當時還在念大學的周品均與男友鄭景太共同創立，營業額曾高達20億元，一度成為台灣網拍龍頭，2人還被前總統馬英九稱為「神雕俠侶」，2013年2人婚變，周退出經營團隊，東京著衣業績下滑，2016年6月亞洲天使基金集團入主東京著衣。

久大資訊前總經理鄭博文，向亞洲天使集團提議，以換股方式併購，雙方可以私募方式辦理現金增資，久大董事會決議以每股25.8元，收購東京著衣總股權58.12％。

但鄭博文卻和接任久大總經理的李大彰，李的女友詹玉津等人，分別利用自己或親友戶頭，買進久大股票，董事徐金龍更是在廁所偷聽到收購案的消息後，也用舅舅戶頭買股，涉及內線交易。

其中鄭博文獲利1083萬150元，徐金龍獲利213萬8000元，詹玉津獲利24萬7350元，其中鄭、徐都已認罪並繳回犯自所得，2人獲檢察官請求法院從輕量刑；另李大彰與詹玉津則因說詞反覆，犯後態度不佳，被請求從重量刑。