健保署最新統計指出，65歲以上高齡者占健保醫療費用39.8％，較前年度增加4.7％，另依內政部統計，2021年國人平均壽命來到80.9歲，顯見國人平均壽命仍呈上升趨勢，且高齡者的醫療開銷逐年上揚。開發金(2883)旗下中壽與台北醫學大學合作「健康服務專業認證」，透過醫界權威分享醫學知識及健康新知，助業務員提升多面向專業職能，化身「健康照護推動大使」，以因應客戶提出的醫療照護問題與保障需求。中壽表示，今年下半年將在各地展開「健康服務專業認證」課程，目標培育300名健康照護推動大使，全心打造樂退生活的健康防護網。

如何運用保險分散老年人生可能面臨的健康與財務風險，提前妥善規畫退休生活，已經成為全民課題。為了成為客戶心中首選的「樂退生活規畫專家」，中壽自2021年開始導入中華民國退休基金協會的「RFA退休理財規畫顧問」課程，今年更與北醫大合作「健康服務專業認證」，全方位提升業務員於「醫療保障」、「健康照護」、「資產配置」的能力。

首場「健康服務專業認證」課程安排北醫大醫學科技學院黃旭山教授、食品安全學系楊慧婷副教授、萬芳醫院健檢中心方文芳主治醫師等醫學界權威及教授擔任講師，課程主軸以「營養食安、疾病預防、藥物安全、健檢指標」四大架構為核心，課程設計涵蓋營養調理食品安全、心血管疾病預防與判別、癌症醫療支出解析、健康檢查指標判讀全解析等豐富紮實內容，強化中壽業務同仁對醫療資訊的精準掌握與敏銳度。同仁除接受規定時數課程外，另須通過測驗並繳交課後報告，方可取得北醫大頒贈的結訓證書。

中壽積極擴大通路發展，2022年上半年中壽業務員人數不減反增，是五大壽險業中唯一正成長的公司，且第13個月定著率高達86.7％，留才比率居壽險業之冠。另外，2022年「RFA 退休理財規畫顧問」測驗及格人數，中壽業務員占比高達46％，為金融保險業之冠。中壽也長期深耕永續發展，將公司治理及公平待客內化為企業文化，因而榮獲包括連續四年獲公平待客原則評核績優、全球首家通過「氣候變遷投資活動評估及報導報告（ISO 14097）」的企業。