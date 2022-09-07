MOSFET(金屬氧化物半導體場效電晶體)族群，受到半導體景氣持續修正，消費性電子領域低迷下，力士(4923)、杰力(5299)、大中(6435)、富鼎(8261)等8月營收全數呈現雙衰退，下半年在產業持續以消化庫存為首要任務下，整體產業恐仍持續修正。

力士8月合併營收為7160萬元，月減少20.65％、年減少24.7%；累計前8月合併營收達8.1億元，創歷年同期新高，並較去年同期成長10.5%。

力士表示，短期營收表現受旗下MOSFET成品、尚未封裝為MOSFET之半成品的晶圓片Wafer兩大業務客戶進行庫存調整，使得整體拉貨動能趨緩影響，憑藉近年力士深化新技術、新產品、新領域業務策略效益逐步展現，包括推進MOSFET成品導入新一代ETG、RTG等專利技術、以及與既有PC、NB及智慧型手機等客戶新訂單出貨貢獻，並拉升MOSFET成品市場滲透率表現等效益，有助於保持良好營運獲利水準。

杰力8月合併營收1.61億元，月減少15.38%、年減少36.23%；累計前8月合併營收18.38億元，年增3.04%。杰力以筆電產品為主，占比逾70%，除受到消費性電子式產疲軟外，商務筆電下半年需求出現鬆動，導致杰力連續2個月業績下滑。

大中8月合併營收1.96億元，月減少9.93%、年減少29.12%；累計前8月合併營收23.54億元，年增18.39%。

富鼎8月合併營收2.88億元，月減少13.81%、年減少15.71%；累計前8月合併營收29.17億元，年增6.31%。