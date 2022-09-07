IC載板廠景碩(3189)2022年8月合併營收「雙升」改寫次高，美系外資認為表現大致符合預期，儘管面臨市場需求逆風，規格升級仍可望推動ABF載板平均售價（ASP），故雖調降2022～2024年獲利預期2～5％、目標價自280元調降至220元，仍維持「買進」評等。

景碩公布2022年8月自結合併營收38.68億元，較7月37.62億元成長2.82％、較去年同期32.97億元成長達17.32％，創同期新高、歷史次高。累計前8月合併營收290.99億元，較去年同期223.66億元成長達30.1％，續創同期新高。

美系外資出具最新報告，認為景碩8月營收大致符合預期，但成長幅度略微趨緩，主要由於隱形眼鏡子公司晶碩營收低於預期、記憶體需求疲弱導致BT載板需求下滑，以及輝達（NVIDIA）庫存調整導致ABF載板需求趨緩。

美系外資指出，景碩預期輝達ABF載板訂單在第三、四季將分別季減5％、30％，可能是由於景氣惡化和新產品推出前的過渡期。雖然公司認為其他客戶可輕鬆彌補此需求缺口，惟鑑於宏觀不確定性，美系外資仍維持保守看待。

由於BT載板需求受記憶體庫存調整拖累而疲軟，美系外資目前遇期景碩第三、四季營收將分別季增2％、季減5％，毛利率將季減0.3、0.5個百分點。不過，由於輝達及超微（AMD）訂單僅占景碩營收2％，認為美國政府對部分AI晶片禁售中國大陸影響看來可控。

另一方面，儘管市場擔心漲幅趨緩，但美系外資仍看好高速運算（HPC）需求的規格升級，將進一步推動ABF載板平均售價，可紓緩終端需求出貨量下滑影響，進而帶動明後2年毛利率潛在提升空間，看好景碩明年獲利年增近17％。

鑑於宏觀市場不確定性及ABF、BT載板銷售趨緩，美系外資將景碩2022～2024年獲利預期分別調降2％、5％、5％，並據此將目標價自280元調降至220元，但考量下行周期的本益比估值已低，仍維持「買進」評等。