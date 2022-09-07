烏克蘭國營武器製造商Ukroboronprom的代表稱，該國正觀察到國際客戶對於烏俄戰爭中經歷實戰驗證的烏克蘭武器的興趣激增。
據軍事新聞網站defensenews.com 7日報導，Ukroboronprom分支國家基輔「射線」設計局（Luch Design Bureau）的首席業務發展官帕申斯基（Anton Pashynskyi）在今年波蘭國防工業展（MSPO）上表示：「我們的斯圖格納-P（Stugna-P）可攜式反坦克飛彈系統已經出口到全球10個國家，而RK-3「海盜船」(RK-3 Corsar)輕型反坦克導彈系統也已經出口到6個國家。」
他說：「目前，我們公司的工作重點是向烏克蘭軍方供應武器，但我們也在與來自世界各地的客戶進行談判，他們對我們的飛彈能力非常感興趣，並希望在有飛彈可用時購買。」
帕申斯基說：「一個中東國家想購買我們的具備導引火箭彈功能的黑榿木（Vilkha）多管火箭發射器，有一個潛在的遠東國家有興趣購買我們 開發的海王星反艦巡航導彈。”
據該公司代表稱：「這些產品都經過了實際戰鬥驗證，並被我國軍方廣泛用於打擊俄羅斯入侵者，而今年早些時候我們成功使用海王星反艦飛彈擊沉俄羅斯「莫斯科號」（Moskva）。」，並且表示，目前正在開發海王星飛彈的海軍版本。
4月14日，烏克蘭軍方擊沉了俄羅斯黑海艦隊的旗艦，光榮級飛彈巡洋艦「莫斯科號」
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