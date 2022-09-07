無黨籍台北市長候選人黃珊珊日前表示，當選後第一件要做的事就是拆掉第一殯儀館，將空間綠化還給市民。前立委蔡正元指出，自己早在2010年就倡議拆一殯後與臨近街廓公辦都更，他認為把一殯轉為綠地太浪費，只是肥了附近的地主，直言黃珊珊當過台北市副市長卻仍然是市政的大外行。

蔡正元昨（6）日在臉書表示，台北市第一殯儀館最初完工時，其實算是在郊區，但經過多年發展卻成了市區，而一殯與臨近街廓也早該都更，因此他在2010年立委任內處理都更法時，倡議將一殯拆除，並與臨近街廓公辦都更，後續也請時任台北市長郝龍斌合併處理二殯，但郝當時僅先決定要將二殯擴建後再拆除一殯，對於該塊土地用途未做出任何決定。

直到2014年連勝文競選台北市長時，蔡正元協助規劃的其中一項政策，就是將一殯拆除後與臨近街廓全面公辦都更，並作為台北市最大的青年住宅協助青年安家立業，但當時還是競爭對手的柯文哲卻批評此政見是「叫青年人住殯儀館」。

蔡正元酸，一殯拆除後轉為綠地，足以證明當過台北市副市長的黃珊珊在市政上仍是大外行，因為旁邊早有榮星花園，且台北市的綠地比更高於新加坡，把這塊土地轉為綠地只是肥了附近的地主，「地盡其利是市政之本，年輕人打拼能有房屋居住才是當務之急，拆一殯、辦都更、蓋青年住宅才是正途！」