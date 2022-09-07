在外資撤出下，新台幣延續貶勢，早盤重貶1.6角觸及30.91元，險些突破31元大關，財信傳媒董事長謝金河以「新版亞洲金融風暴醞釀中」撰文指出，這次供應鏈移轉，東協各國因有資金挹注，這次問題不大，危險的可能在東北亞國家，包括南韓、大陸及香港可能撐不住。

謝金河表示，美國擺出強硬升息姿態，推升了美元強升，美元指數越過110，亞洲貨幣更是疲弱不振，令人想起1997年的亞洲金融風暴，回顧大陸前總理朱鎔基在1994年進行滙改，將人民幣和外滙券併軌，當時人民幣從5.76跌至8.7兌一美元，黑市甚至出現12元的低價。

「人民幣貶值給了大陸強大競爭力，吸走東協各國的資金，結果泰銖、印尼盾、馬幣、披索等都出現狂貶走勢，東協股市更是慘跌」謝金河分析指出，東南亞各國經此浩劫元氣大傷，大陸則搭乘順風車扶搖直上。

謝金河進一步指出，伴隨東南亞金融危機的還有南韓，當時南韓31家財團倒了16個，南韓在1997年出現92.6億美元貿易逆差，韓元從874兌一美元跌至2000，當局為了力挽狂瀾，向國際貨幣基金貸款576億美元，老百姓捐金戒指、金項鍊給國家，化解了國家財政破產危機。

謝金河強調，這次供應鏈移轉，東協各國有資金挹注，這次問題不大，危險的可能在東北亞，以南韓為例，前8月逆差高達245.7億美元，情勢越來越嚴重，韓元跌至1380.77，已經跌破2008年低價，南韓外債比重高，可能率先拉警報。

謝金河分析，此次台灣、日本也會受到波及，但外債不高，可以安渡難關，接下來是經濟越來越吃力的大陸及香港，人民幣急跌可能是一個不好的訊號，接下來港元聯繫匯率可能撐不住，這是下一輪新型亞洲金融風暴的路徑。