國內大學陸續開學，境外生也先後入境，但近日在機場卻發生因為防疫計程車不足，境外生塞在機場的狀況。教育部高教司長朱俊彰今表示，未來將視境外生入境狀況，加開專門提供學生使用的防疫巴士，以紓解機場擁塞。

今年大學校院教務、校務經營主管聯席會議今天在南投暨南大學舉行，以「走出疫情、再創新局」為主軸，邀請各公私大學校院主任秘書、教務長、總務長及相關業務承辦人與會共同研討，為大學永續經營共同獻策。

目前國內各大學共有約9萬多名境外生，他們陸續來台準備開學，但近日發卻生境外生入境時，因為機場防疫計程車數量不足，導致他們塞在機場、動彈不得，引發抱怨，對台灣第一印象也不好，影響到我國國際形象。

朱俊彰在開幕典禮致詞時表示，他兩周前與一群大學校長從馬來西亞招生回國，就遇到大批人塞在機場狀況，他們等了40分鐘才等到防疫計程車。之後，境外生入境也發生狀況，他們在機場甚至要等更長時間。

朱俊彰進一步指出，教育部最近和指揮中心討論，未來將視航班及防疫旅館情況，例如某個時間有特別多境外生入境，就加開專為學生提供的防疫巴士，將他們載到防疫旅館，之後再由學校接手後續的照顧事宜。這樣境外生對台灣的印象會好一點。

義守大學校長陳振遠以「後疫情時代大學教務及校務的因應策略」進行專題演講，他表示，疫情之後，線上學習將持續且成為主要方式，而且國際移動也會以「虛擬移動」取代，大學要認清這種趨勢，及早因應。

陳振遠進一步說，過渡到線上授課開啟教學創新和提高靈活性的機會，但老師的工作量會更大，一門線上課程從規畫、準備和開發到完成交付，約需6至9個月。

陳振遠表示，因為疫情，許多學生推遲或暫停學習，這嚴重影響依賴國際學生學費的高教機構。根據世界銀行報告，疫情造成的學習損失，可能會使這一代學生損失近17兆美元的終身收入，約占當今全球GDP的14％。