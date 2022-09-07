中秋佳節將至，家家戶戶都會烤肉，一名男網友表示，中秋節他買了一箱木炭準備烤肉，但箱子內的木炭造型為骷髏頭，搞笑地說「用這個烤肉，保證有個難忘的中秋佳節」，圖文吸引1.6萬網友朝聖，不少人說骷髏頭造型滿分，但買了肯定被長輩罵到臭頭。

原PO昨（6）日於臉書社團《爆廢公社》分享一張照片，只見照片中一個箱子放滿黑色手掌大小的骷髏頭，看起來相當驚人，但骷髏頭其實是造型木炭，他說「又到烤肉的季節了，用這個烤肉，保證有個難忘的中秋佳節」。

圖文曝光，累計1.6萬網友按讚、分享及留言，「這燒成灰更可怕」、「可以從中秋烤到萬聖節了」、「烤個肉搞得在像燒骨灰」、「可惡！今年中秋必烤」、「烤到一半會不會突然就說『阿公！火來了，快跑』」、「這個木炭創意滿分」、「家屬請看一下燒的漂不漂亮，這個是頭的部分」、「下次會不會就出一袋有大腿骨、小腿骨的」。

但也有網友忍不住批評，「闔家團圓，用這個烤肉？這社會怎麼了，還團購」、「這個我不行，買了肯定被長輩念到死」、「買這個阿嬤會說烤什麼死人骨頭」、「用這個烤肉，小心惹禍上身」、「大家還是別買了吧！等等被隔壁鄰居看到誤會」。