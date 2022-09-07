新北市府7日辦理市政會議，社會局報告指出，中央人均統籌分配稅款不公，使新北市社會福利及人均預算是6都最低，新北市今年僅有8863元，與台北市相差2倍多，為了照顧市民，市府3年來仍增加61億元社福預算，成立好日子愛心大平台集結38億餘元的物資與善款。新北市長侯友宜說，新北開創158項社福方案，社福考核連續10年獲全國特優，希望透過公私協力，帶給市民最大福祉。

社會局長張錦麗表示，好日子愛心大平台給予低收入戶、弱勢家庭更多協助，2019年成立以來吸引19個縣市捐款，台北市捐贈占近52％最多，其次是新北市，每筆款項都用來支援19個局處，開發744個專案，累計3472萬人次受益，台中、台南、桃園等縣市也陸續仿效成立類似慈善平台，利用「公私協力」的方式推動公益。

張錦麗說，新北近年也不斷增加公托比例，家外送托率達42％，超過OECD國家平均值36％，預計年底將完成設置120家公托，市府為了提升托育人員待遇，今年也推動公托加薪、私托加碼久任獎金，營造友善托育職場，並邀請私托和居家保母加入合作聯盟，確保托育品質。

另外，市府已在1032里成立1177處里里銀髮俱樂部，與社區發展協會、里辦、宗教、人團、公寓大廈管委會等單位合作，營造友善長者的環境，市府在守護弱勢兒少、高風險家庭上，也與超商、診所、藥局等單位合作組織社安網，利用大數據科技方法，達成92％的成功防阻率，使民眾安居樂業。

侯友宜表示，有些事操之於人，無法改變，像是中央統籌分配稅款，市府已反映超過10年，仍未獲得公平對待，不過，新北市不會洩氣，繼續廣結善緣，用私公協力的方式，創造市民最大的福祉，弱勢兒少、長者都會用社會安全網守護，照顧更多需要關懷的人，打造安全祥和的社會。