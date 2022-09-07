林耕仁今天持續至東區徒步拜票。（林耕仁提供／陳育賢新竹傳真）

遭民進黨指控論文涉抄襲的國民黨新竹市長參選人林耕仁，第一時間即備妥相關資料至陽明交大申請審查自清，7日面對民進黨的持續攻擊表示，國家級的抹黑戰，他毫不畏懼，受到潑髒水的泥巴戰，更不會退縮，強調一定會出席委員會完整說明，捍衛自己的人格。

林耕仁今天在市議員張祖琰、議員參選人張文興等人的陪同下在東區徒步拜票，並訪視101歲張鄭玉奶奶、86歲彭素英奶奶、92歲吳張蚶奶奶，在秋節以及重陽前夕祝福長者健康平安、歡歡喜喜，也提醒本土疫情有上升趨勢，一定要去打疫苗、注意身體健康。

針對民進黨立院總召柯建銘呼籲陽明交大要在1個月內完成林耕仁的論文審查，林耕仁表示，國家機器已全面啟動，柯總召都要把手伸進去干預學校？

他說，「面對國家級的抹黑戰，我毫不畏懼，受到潑髒水的泥巴戰，我更不會退縮」，交大論文所有資料，他在第一時間，主動向陽明交大學術倫理與研究誠信辦公室遞交，也會出席委員會進行完整說明，捍衛他的人格。

林耕仁指出，民進黨為了拯救選舉，國家機器全面啟動，難道現在連陽明交大學倫會，柯總召都要把手伸進去干預？

此外，針對目前的社會治安案件，林耕仁也表示，社會治安已經是基層市民最關心的議題，然而，執政黨從上到下卻只是紙上談兵，卻無法提出讓民眾感到安心的具體作為，實在讓民眾相當心寒。