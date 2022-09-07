德國長期公債殖利率在歷經震盪交易之後，周二小幅上揚；投資人目前對歐洲央行(ECB)下一步動作感到不確定性。

周二上午德國公債殖利率下跌6至20個基點。

但周二稍晚，美國的借貸成本開始上升，給歐元區的殖利率帶來上行壓力。美國10年期國債殖利率周二上漲12基點為3.32%。

周二當地時間下午6點半，德國10年期政府債券殖利率升2基點，為1.59%。

對ECB利率較為敏感的短期公債殖利率周二在整個歐元區持續下跌，德國2年期國債殖利率跌7基點，為1.095%。

Nordea的分析師Jan von Gerich說，德國短期殖利率的下滑，主要是媒體的報導所影響，認為ECB官員正在辯論60個基點的升息，而非75基點。市場此前認定是升息75基點，但經過這些報導之後，市場傾向更為開放。

最近幾周債券殖利率一直劇烈波動。特別是俄羅斯在上周五宣布暫停天然氣供應之後，周一集體揚升，義大利10年期國債殖利率飆漲，來到4%。

在周二的交易中，義大利10年期國債殖利率下跌1個基點，為3.93%。

義大利財政部周二發行一檔綠色新債券獲得強勁需求。