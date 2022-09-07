美殖利率跳高、大陸封控防疫持續蔓延、歐洲能源供應危機、經濟衰退隱憂、升息激進等各種令投資人擔憂因子，抵銷美國超乎預期的服務業經濟數據，周二美股四大指數續黑，重量級科技股僅特斯拉收高，將舉行秋季新品發表會的蘋果收跌0.82%，以科技股為主的那指連7跌，創下2016年11月以來最長的連跌紀錄，費半跌幅較劇，同樣7連黑。

周三台股開跌119.34點報14557.86點，隨後大跌直破14500點關卡，最低達14410.83點，創下7月15日以來的一個半月以上新低點，大跌266.37點，盤中維持200點以上跌點。截止11點上午，加權指數下跌225.32點或1.54%，報14451.88點；櫃檯指數下跌2.06點或1.08%，報188.75點。

台股ADR全跌，台積電ADR跌1.08%，聯電ADR跌2.46%，日月光、中華電ADR亦跌約0.3%。外資示警，台積電遭先進製程四大客戶砍單，權值王台積電(2330)周三早盤下跌14元或2.86%，最低475元，而半個月股價由反彈高點527元下跌近1成，市值縮水1.34兆元。周三台積電領軍大跌，矽晶圓需求也恐調低，不過環球晶(6488)、台勝科(3532)、帆宣(6196)、家登(3680)等相關個股仍翻紅或是跌幅收斂，股價衝擊緩和。

聯電(2303)、日月光投控(3711)、鴻海(2317)一片黑，但聯電盤中跌幅縮小，半導體類股暫跌近2%，整體電子類股指數下跌近1%。成交占比雙雙略升，半導體、電子成交比重穩居三成、六成之上。

高價股方面，股王大立光(3008)、股后信驊(5274)雙雙翻紅，千金成員的旭隼(6409)、力旺(3529)平盤震盪，世芯-KY(3661)成功翻紅，而AES-KY(6781)、祥碩(5269)、亞德客-KY(1590)、譜瑞-KY(4966)、聯發科(2454)等盤中仍走跌落寞。

航運三雄除了暫停交易的長榮(2603)外，陽明(2609)、萬海(2615)下跌近2%，航運由建新國際(8367)大漲4%最強。先前最夯的生醫大跌2.5%，跌幅最劇，北極星藥業-KY(6550)重挫再摔177元跌停價，多檔回檔，而營收利多的大江(8436)大漲半根漲停板；半導體、玻陶跌2%次之，化工、金融、電子、塑膠等均跌幅向前。上市類股僅光電獨紅，資訊服務、觀光、水泥、電纜、通網、鋼鐵等跌幅在0.5%之內。

市場接下來將聚焦於聯準會主席鮑爾周四發表的談話，以及下周發布的美國消費者物價指數(CPI)，統一投顧指出，台股指數目前跌落所有均線之下，型態轉弱，上檔壓力重。加上本周中秋連假將至，觀望氣氛轉濃，在指數未站上短均線之前，建議保守觀望，嚴控持股水位。操作上，建議以綠能及儲能、新能源車、汽車零組件及生技等防禦型選股為主。

法人也認為，台股氣氛保守，預期將區間震盪，盤面缺乏主流股領軍，將以個股表現為主。而操作上，以美股相對強弱的表現，將為短線電子、非電資金配置的重要參考。美股若相對轉強，則電子有相對補漲誘因；惟結構上，仍先以非電為主要選股方向。整體而言，短線格局壓縮、上檔仍顯呈壓下，操作擇強低接短打因應守技術面應對為宜。