北高雄一所國小六年級的鍾姓學生與同學小華（化名）因細故而發生肢體衝突，由於小華未來可能會就讀鍾姓學生的爸爸鍾男任教的國中，鍾男竟然當著小華的面告訴兒子：以後碰到再處理。橋頭地檢署依恐嚇罪起訴，但橋頭地院審理後，認為鍾男沒有具體指出要如何處理，判他無罪。

鍾姓學生與小華於2020年11月30日因細故吵架，鍾姓學生還對小華勒脖。鍾男護短，明知道小華也在場，竟然當眾說：「若你認為沒有錯，我們書包收一收，我們下次再練好一點，7個月後，他會過來這裡，我們再練一練，看之後要怎麼處理」等語，令小華心生畏懼，橋檢對此依涉犯兒童及少年福利與權益保障法、刑法的恐嚇罪起訴。

鍾男到案時辯稱，他當時並沒有恐嚇小華，他只是說：「練一練」，這是因為兒子當時那麼瘦小，卻經常在學校跟人家起衝突，每次都說被打，平時又不喜歡練習跟跑步，體能沒有增進。至於「看之後要怎麼處理」，則是因為當下兒子的情緒無法冷靜下來，無法處理好衝突，他說的處理是指跟對方道歉。

小華則指出，他怕以後就讀鍾男任教的國中，擔心被鍾男針對，甚至被貼標籤與排擠。小華在事發後甚至請母親幫她變更戶籍地址，遷出該學區，避免以後就讀鍾男任教的國中。

法官審理後認為，鍾男沒有確實說要怎麼對付小華，檢方提出的證據不足，諭知鍾男無罪。