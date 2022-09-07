推理懸疑劇「滴水的推理書屋」上週播出大結局，曾演出瘦子MV的茁劇場新人林映彤為了劇中的親姐姐連俞涵，從無害小學妹黑化成智慧犯，表現亮眼，被大讚是下一個劉冠廷。

林映彤曾在饒舌歌手瘦子歌曲I Wish I Was There擔任女主角，可惜錯過第1屆王小棣開設的演員訓練班，甚至在最後1秒才報考到第2屆。當天的獨白題目是茱麗葉為與羅密歐私奔，準備飲酒假死，林映彤直呼：「在一排金獎編導一公尺的面前演出，我心臟差點跳出來！」

林映彤被不少人稱讚演技，能演出可善可惡角色，是下一個劉冠廷，林映彤謙虛表示：「我覺得自己很幸運。真要講自己哪一點比較突出，可能是不怕接受挑戰，總之接下任務我絕不能砸鍋！」

林映彤與劇中飾演弟弟的吳翰林都是台藝大學生，在校外合作過因此相識，這次合作因有很多姐弟之間難以言喻和揪心的情感，在等戲之餘兩人常討論交流。有場弟弟為姐姐哭泣的戲，導演有請林映彤到現場給弟弟力量，阿鬼現身大亂鬥重頭戲，弟弟也有到現場監督。

林映彤在劇中痛訴姐姐連俞涵因推理社學長羅宏正而死的橋段，非常入戲。由於情緒轉折多，導演廖士涵希望戲不要斷掉，每個鏡位都是完整獨白走完，「一次走完都得花上15分鐘！那天拍完現場只剩我的哭聲，真的快虛脫」。

林映彤也分享，人生首次擔綱影視作品主演之一，「謝謝鄉民看完都心疼自己飾演的角色小嵐，能有一絲感動到大家，讓我們對正義能有不同的反思，這是演出這個角色最棒的反饋！」（編輯：張芷瑄）1110907