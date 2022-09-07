內政部臉書宣導反詐騙，例句卻挨批政府帶頭訕笑藝人言論。（取自臉書）

內政部「笑死」楊丞琳挨轟 徐國勇挺小編回應了：用創意反詐騙

藝人楊丞琳上大陸節目，提到小時候家裡窮，「吃海鮮挺奢侈的在那」，相關談話近日在台灣引發議論。內政部臉書6日貼反詐騙的造句圖文，其中1個例句寫道：「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」被質疑是政府帶頭霸凌。內政部長徐國勇7日上午受訪表示，臉書年輕小編用創意來反詐騙，他支持。

徐國勇上午出席國際警察合作論壇活動，媒體詢問關於內政部臉書的反詐騙圖文，引用楊丞琳上大陸節目的爭議發言：「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」，是否在暗罵楊丞琳？徐國勇說，這不是在罵國人，這是在宣導反詐騙。

他也強調，不要隨著中國大陸打擊台灣，「我們的國民所得3萬多塊美金，我們台灣人不會吃不起海鮮，再怎麼窮，台灣人從小吃海鮮是很正常的。」他認為大陸用這種方式詆毀國人、詆毀我們經濟，因此小編用年輕人的創意來反詐騙宣導，「我支持他們。」

內政部臉書的貼文引起熱烈討論，這則貼文目的是反詐騙，羅列包括解除ATM分期付款、點數援交、美國將軍來台結婚、帶大家買飆股、一頁式購物網站俗擱大碗、去柬埔寨一個月賺八萬等各式詐騙類型，用年輕人網路習慣的「笑死」用語來譏諷，藉此破解詐騙集團話術。

但最後一句引用楊丞琳在大陸節目的言論，挨批政府帶頭訕笑、霸凌藝人，多數網友也跟著「笑死」的範例繼續造樣造句，迄今留言近4000則。