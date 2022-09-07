台東男賊闖民宅 鎖定神明桌萬元金牌 囂張行徑全都錄

台東市1戶民宅日前被竊賊以工具破壞門窗進屋行竊，竊賊行徑囂張，光天化日下將神明桌上的價值1萬多元的金牌偷走，過程全被監視器拍下，邱姓屋主返家後發現門窗遭破壞，隨即調閱監視器驚覺家中遭竊。台東縣警察局表示，目前正根據嫌犯機車車牌號碼追查中。
監視器畫面顯示，1輛紅色機車從巷弄出現，竊賊頭戴安全帽、一身黑色裝扮，顯然有備而來，他下車後在民宅門口左右張望，隨即拿出工具撬開鋁門進屋行竊。竊賊大搖大擺在屋內尋找值錢的東西，最後鎖定神明身上的金牌，得手後還不慌不忙離開，行徑囂張。
邱姓屋主返家發現門窗遭到破壞，調監視器才驚覺被闖空門。他表示，住家位置比較隱密，推測竊賊應該是在附近觀察很久才下手，所幸案發當下家中孩子都已在上學，否則後果不堪設想。
此外，由於這名竊嫌疑似為了方便逃離現場，特別將車頭調轉了方向，車牌號碼也因此被監視器清楚拍了下來，目前警方也根據車牌號碼進行追查。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。