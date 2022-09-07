澎湃新聞報導，1972年9月29日，中日簽署《中日聯合聲明》，實現了兩國邦交正常化，迄今已50年。中國駐日本大使孔鉉佑接受澎湃新聞專訪時表示，展望未來，他認為，盼中日關係穩定向好的「沈默大多數」始終存在。

中日關係站在當前這個歷史十字路口，出現了哪些新的情況與挑戰？中日雙方應該如何承上啟下？

孔鉉佑表示，在當前百年變局、世紀疫情以及中美博弈、中日國力變化等新的時代背景下，中日之間新老矛盾複雜交織。雙方政治安全互信依然非常薄弱，歷史、台灣、釣魚台等老問題不時凸顯。同時受來自美方等外部因素干擾，日方突出意識形態分歧、干預正常經貿合作、利用多邊場合指責抹黑中國等消極動向明顯增多，兩國關係面臨新形勢下的新問題。

孔鉉佑表示，站在邦交正常化50週年新的歷史起點，展望下一個50年，中日關係注定不會一帆風順，既迎來重要發展機遇，也難免遇到各種困難挑戰。只要雙方堅守邦交正常化初心，汲取歷史經驗教訓，牢牢堅持把握和平、友好、合作的正確方向，就一定有智慧、有能力開創新時代中日關係美好前景。

孔鉉佑呼籲，雙方要恪守中日四個政治文件各項原則，堅持以兩國領導人重要共識精神為指引，不斷增進政治互信，深化互利合作，擴大人文交流，不斷為兩國關係注入正面的積極動力。同時，雙方也要重信守諾，切實尊重彼此差異，有效管控矛盾分歧，為兩國關係行穩致遠排除風險、隱患、障礙，共同努力打造更加成熟穩健、牢固堅韌的中日關係，中方對此有充分的信心。

孔鉉佑表示，一段時期以來，日方一些政治勢力不斷渲染「中國威脅」，鼓吹對華示強，積極配合美對華打壓遏制，給兩國關係穩定發展帶來嚴重的消極干擾。一些媒體推波助瀾，散布傳播對華偏見和不實、負面信息，嚴重誤導涉華民意。

孔鉉佑表示，他走訪過日本很多地方，和日方社會各界和普通民眾接觸時，明顯感受到日本民間和地方對華交流積極性很高，民眾之中希望中日關係穩定向好的「沈默的大多數」始終存在，但受限於當前政治、社會輿論氛圍，這些積極理性的聲音往往難以浮出水面。

孔鉉佑表示，青年是中日關係的希望和未來所在。中國國家主席習近平鼓勵中日兩國青年加強交流互鑒、增進相互理解、發展長久友誼，為開創兩國關係更加美好的明天作出積極貢獻。孔鉉佑希望兩國青年能扮演好三個角色：

一是中日世代友好的傳承人。中日友好既是傳統悠久的歷史財富，也是需要接續傳承的「希望工程」。青年時代播撒的友誼種子會隨著歲月積澱參天成長，最終成為支撐中日關係大廈的棟梁。希望兩國青年主動接過推進中日世代友好的接力棒，肩負起時代賦予的責任，把友好交流的「朋友圈」越擴越大，讓友好事業的原動力越來越足。

二是中日理解互信的促進者。青年人對彼此國家的認知對於塑造兩國關係未來具有重要影響。大家思想活躍，善於接受新鮮事物，應當秉持開放包容心態，培養獨立自主的思考。希望兩國青年積極走近對方，通過主動接觸和實地體驗，更加客觀全面準確認識彼此，積極傳遞維護和發展中日關係的理性聲音，為兩國社會增進理解互信注入活力。

三是中日互利合作的生力軍。以數位化為特徵的第四次產業革命方興未艾，5G、大數據等新業態層出不窮，這為青年們提供了廣闊的交流合作空間。百年變局與世紀疫情疊加，維護人類衛生健康、構建低碳社會、實現2030可持續發展議程等全球性課題需要兩國青年攜手貢獻智慧力量。希望大家把握時代脈搏，不斷尋找和創造互利共贏的契合點，在攜手共進中實現各自夢想，造福兩國人民。

孔鉉佑向中日兩國青年發出呼籲，希望兩國青年有機會到對方國家走走看看，相信一定會有很多意外的驚喜和收穫。