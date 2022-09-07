舞蹈老師KIMIKO不只舞藝精湛，保養有術的她不僅身材火辣，臉上也不見歲月留下的痕跡，完全看不出已經43歲，2020年與天菜教授王家玄結婚至今，甜蜜婚姻讓外界稱羨不已，不過昨(6日)她表示不僅思考過婚姻價值是什麼，也道出心中價值觀，引起網友討論。

KIMIKO表示網友曾提問「婚姻的價值到底是什麼」，她坦言曾反覆問自己這個問題，不過對於這一時無解的題目，處理方式就是暫擱一旁，等到答案浮現那天到來，她回憶起2年前工作上遇到突發狀況，一籌莫展的她在心煩意亂之際，突然收到也在加班的老公傳的訊息，只見他暖心表示：「已經買了便當，需要過去接妳下班就跟我說，如果工作還沒結束，回家前記得說一下，我先熱好食物等妳，不要慌，要記得～我們共同的目標是，一起過好每一天」。

老公一席話讓KIMIKO頓時發現總執著於不重要的事，也突然意識到「認同家的重要，而且以伴侶為傲的隊友」，正是現階段想要的生活方式，畢竟能遇到價值觀一致的隊友共組家庭，對她而言是莫大福氣，尤其2年間發生太多事，也讓她道出內心話：「如果沒有老王在身邊，我可能也撐不到現在」。

對此，網友紛紛留言：「在對的時間遇上對的人」、「完美了婚姻的意義」、「真心愛護妳的人，妳會感受到滿滿的愛」、「共同生活中，價值觀相同真的好重要」、「真的是嫁對人了，想到婚禮教堂那天還是滿滿的感動」。