61歲港星莫少聰當年以電影《中國最後一個太監》一炮而紅，但後來因與洪欣的感情風波逐漸淡出演藝圈，2011年又因涉毒被逮，近年完全消失螢光幕。而他的弟弟、鳳凰衛視香港台主播莫少康最近受訪談哥哥，表示兄弟倆雖然感情一般，但早年莫少聰賺的錢多半都來供養弟弟念書，由於父親早逝，莫少康很感恩哥哥的付出，「所以我很感謝、很感激哥哥」。

擁有一雙電眼的莫少聰，早年可說是男星中著名的發電機，曾和女演員靜子宣告要結婚不了了之，與女星上山詩鈉交往期間，莫少聰變心愛上大美女洪欣，她還為莫少聰生下一子，但他仍不肯結婚，洪欣只好扛起照顧兒子責任與張丹峰結婚，2011年莫少聰與小他28歲的孫雲玲結婚，育有一女，但婚姻維持了5年告吹。

莫少聰近年常在微博分享近況。（圖／翻攝自莫少聰微博）

由於跟洪欣的一段情，讓莫少聰被貼上「負心漢」標籤，2016年10月他首度發聲，氣回：「請你捫心自問，當年的事，真的錯都在我嗎？我沉默不代表我不敢說」，並附上「求放過」照片，正面回擊洪欣。又因為當局的限毒令，讓莫少聰一度被封殺，近年傳出他受TVB邀約回香港拍戲，但月薪只有台幣約4萬多，當時港媒求證莫少聰經紀人回鍋TVB一事，對方表示：「不回應。」

莫少康（左）受訪談哥哥。（圖／翻攝自 Youtube）

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而莫少聰的弟弟莫少康，外型和哥哥相似，皮膚黝黑也都有一雙大眼睛，目前他住在洛杉磯，既是電台DJ，也是和鳳凰衛視香港台主播，最近他受港姐林穎嫺YouTube頻道專訪，透露自己14、15歲就離開香港到美國生活，和哥哥已經很少見面，也很少講電話，但並非感情失和，他稱莫少聰從小到大就身兼父職，賺的錢都供他念書，兩人最後一次見面是10年前，他更坦言從小到大沾了不少哥哥的光，自嘲名字像日本人有5字，即是「莫少聰弟弟」，「這是做名人弟弟的難處，不過我很開心，至少能沾哥哥的光，做錯事也會很阿Q精神自嘲，可以把錯都攬到哥哥身上」。