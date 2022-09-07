美國公布樂觀的服務業數據後，美元指數進一步走升，守穩在110.2之上，受強勁的訂單成長和就業表現支撐，美國8月ISM非製造業指數小幅升至56.9，優於市場預期，顯示美國經濟並未立即陷入衰退。在美元續強壓力，以及台股開跌逾200點，台北外匯經紀公司今早新台幣匯價盤中再貶破30.9元，最低匯價為30.931元，較前一個交易日再重貶1.85角。
匯銀分析，目前美元需求強勁，除了外商銀、進口商以外，較少見的軍款美元買需也有進場，促使美元兌新台幣匯價早盤升值逾1角，新台幣匯價貶至30.931元，再創下近三年盤中新低價。
主計總處公布8月CPI年增率為2.66%，終結連5個月CPI年增率破3%情形。主計總處進一步指出，通膨高峰應已過去，只要天候平穩，9月CPI年增幅應有望維持在3%之下。
由於國內物價回穩，市場認為央行本季理監事會的貨幣政策，會採取相對溫和的措施，但這也可能間接將資金趕到美元存款。從上半年來看，壽險業受限於投資部位規定，因台美利差因素而匯出資金並沒有明顯增加；至於出口商則呈現惜售美元的情況。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。