美國公布樂觀的服務業數據後，美元指數進一步走升，守穩在110.2之上，受強勁的訂單成長和就業表現支撐，美國8月ISM非製造業指數小幅升至56.9，優於市場預期，顯示美國經濟並未立即陷入衰退。在美元續強壓力，以及台股開跌逾200點，台北外匯經紀公司今早新台幣匯價盤中再貶破30.9元，最低匯價為30.931元，較前一個交易日再重貶1.85角。

匯銀分析，目前美元需求強勁，除了外商銀、進口商以外，較少見的軍款美元買需也有進場，促使美元兌新台幣匯價早盤升值逾1角，新台幣匯價貶至30.931元，再創下近三年盤中新低價。

主計總處公布8月CPI年增率為2.66%，終結連5個月CPI年增率破3%情形。主計總處進一步指出，通膨高峰應已過去，只要天候平穩，9月CPI年增幅應有望維持在3%之下。

由於國內物價回穩，市場認為央行本季理監事會的貨幣政策，會採取相對溫和的措施，但這也可能間接將資金趕到美元存款。從上半年來看，壽險業受限於投資部位規定，因台美利差因素而匯出資金並沒有明顯增加；至於出口商則呈現惜售美元的情況。