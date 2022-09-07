近期好萊塢重磅消息就是奧斯卡影帝李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）與交往5年的 25 歲嫩模女友卡米拉莫羅尼（Camila Morrone）分手，外界紛紛揣測李奧納多是否有「不與25歲以上的女生戀愛」的原則，繼上回傳出與離過婚 22 歲烏克蘭辣模 Maria Beregova 約會後，近日又傳出李奧納多真正約會的對象竟是曾和一世代的贊恩（Zayn Malik）交往生子的 27 歲超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）。

根據外媒報導，有位消息人士透露，李奧納多自從與卡米拉莫羅尼分手後，就多次與27歲超模吉吉哈蒂德約會，還透露由於吉吉哈蒂德華麗、性感又低調的形象，完全是李奧納多喜歡的類型，又加上兩人已經認識多年，所以雙方熱烈的互相吸引。日前還有知情人士透露，曾在紐約市酒店看見兩人近距離約會，似乎李奧納多為了和她相處，花了不少時間在吉吉哈蒂德身上。

而超模吉吉哈蒂德最廣為人知的戀情，就是與「一世代」成員贊恩，並育有一個女兒。去年年底贊恩和 吉吉哈蒂德的母親發生爭執後，兩人因此結束6年的關係。自此吉吉哈蒂德專心照顧女兒，一直都沒有對外宣布有新的感情對象，直到她與李奧納多的關係開始流傳。

此傳聞曝光後，引來不少網友議論紛紛，若這段感情真的發展，那吉吉哈蒂德就成功打破李奧納多「不與 25 歲以上女生戀愛」的傳說，但據悉真正分手的原因不是因為年齡，而是相處模式的改變，一旦女友專注於工作上，沒有把他擺在優先位置，他就會選擇疏遠接著分手。