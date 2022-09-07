現年28歲的日本知名乒乓球選手吉村真晴，因擁有日本及菲律賓的精緻混血臉孔，與177公分的挺拔身材，使他除了成績亮眼外，帥氣的外表也在球場上格外引人矚目；已婚育有1子的他，近日卻遭人爆出已在今年2月份與妻子離婚，而驚人內幕曝光也令外界相當震驚，忍不住大罵他「太渣」。

根據日本媒體的綜合報導，近期一名自稱是吉村真晴太太的好友爆料，吉村真晴因出軌女粉私被抓包，已在今年2月向妻子提出離婚，原因是「他難以接受妻子因為帶孩子而面容憔悴，讓他感覺家庭是負擔，想要重新獲得自由」，而報導一出後立即在網路上掀起熱議，忍不住痛罵他「生命也是負擔，你拋棄生命吧」、「這話說得好沒良心，她是在帶誰的孩子？竟說自己太太帶孩子憔悴」、「這種話竟然說得出口」、「你老婆才想要自由」、「想要自由？呵呵」、「很真實的原因」、「什麼鬼話」；甚至有部分大陸網友忍不住猛酸「和福原愛結婚吧」、「日本乒乓球運動員怎麼都這麼愛出軌」。而到目前為止，吉村真晴都尚未出面說明。

事實上，吉村真晴過去曾在2011年奪下全日本男單冠軍，2016年里約奧運會幫助日本隊奪下男子團體銀牌，2017年與石川佳純搭檔摘下世界錦標賽混雙金牌，成績相當亮眼，但近期可說是衰事不斷，除了8月底因確診感染新冠肺炎導致退出世錦賽選拔外，日前又在綜藝節目上摔斷兩根肋骨，如今爆出出軌女粉私離婚醜聞，使他完美形象瞬間毀滅。