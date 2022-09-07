2019年台北市議員鍾小平繳交50萬元保證金登記參加國民黨立法委員黨內初選，但他初選輸了又對外表示要退黨參選，被國民黨沒收保證金，鍾提告請求返還保證金，台北地方法院一審判國民黨應如數返還，國民黨上訴，遭台北地院二審駁回。

鍾小平提告主張，他2019年4月22日登記參加國民黨立委黨內初選，並繳交50萬元保證金給國民黨台北市委員會，他沒有違紀參選，國民黨應依規定退還50萬元保證金。

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