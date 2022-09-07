台北市議員林穎孟昨於北市議會質詢市長柯文哲，問及民防議題時還要求簽署「捍衛台灣」不投降承諾書，遭柯反嗆「沒當過兵」、「小朋友」，還爆粗口說「我管妳去死」，引發熱議。對此，柯7日受訪直言，林穎孟連題目都搞不清楚就亂發言，他便拿出台大教授本色，當場就K下去！不如要林穎孟簽「絕不詐領助理費」的認證書。

柯文哲上午赴老房子文化運動計畫榕錦時光開幕活動後接受媒體聯訪，他表示，議員有領國家薪水，要監督、批評市政他都尊重，但林穎孟卻問民防大隊有沒有發槍、是否積極做軍事訓練，「題目都搞不清楚就在亂發言，受不了這種人。」

柯文哲直言，議員有準備就來問，他將以嚴肅態度認真處理市政，但對方不準備功課，「一看擺明就是來⋯我就叫她簽絕不詐領助理費的認證書。」暗酸林穎孟還有詐領助理費的官司在身。至於是否認為爆粗口不恰當，他表示，自己做人就是這樣，對認真的人以禮相待，對打混摸魚的人則會拿出台大教授本色，當場就K下去。

而林穎孟、民進黨派系湧言會相繼號召簽署「不投降承諾書」，是否代表選舉到「抗中保台」又出現？柯說，民進黨誰喜歡簽就去簽吧，但保台才是最終目的，若要有效保衛台灣，該做的事都要做，他最近指揮萬安演習就知道，台灣都沒做很好的準備，北市456個里只要求1個里演練疏散演練，「做什麼事情都可以，一致就好了。」

此外，柯文哲昨批評民進黨的凱達格蘭學校虎頭蛇尾，現已淪為俱樂部、同學會，凱達格蘭基金會作反擊柯文哲說法與事實不符，且柯曾是凱校第10期結業校友，酸「貴人多忘事」。他說，這表示他們太久沒有聯絡我了，「傑出校友都不聯絡。」