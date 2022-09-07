PressPlay集團旗下知識內容事業體PressPlay Academy(PPA)去年攜手「天使放大」共同投資「生鮮時書」，透過資金挹注成功加速生鮮時書創造達7000萬營收成績。PressPlay Academy今啟動「艦隊計畫」，同時將會挹注超過1億元的行銷預算，藉由PPA的市場經驗、技術與資源策略整合的注入與輔導，提高策略聯盟夥伴的產值與效率，預計第二階段吸引9位成為策略聯盟夥伴，打造台灣新創內容艦隊。PressPlay集團日前完成B輪募資，預計2023年送件興櫃。

PressPlay Academy在2021年聯手「天使放大」策略投資「生鮮時書」，透過PPA製課經驗、學員運營、產品等技術與行銷資源的協助成功加速生鮮時書在各領域中的綜效發展，截止目前為止已為生鮮時書創造累積達7000萬營收的亮眼成績。

PressPlay Academy從2021年底啟動第一階段策略聯盟夥伴招聘，經歷8個月時間，吸引共7組夥伴成為PressPlay Academy的策略聯盟夥伴，包括生鮮時書、梯梯文創、Mamibuy媽咪拜、雪薇英文、 Next Master、圖文不符、燒賣研究所，PressPlay Academy藉由市場經驗、技術與資源策略整合的注入與輔導，快速複製給予其他策略聯盟夥伴，已成功為第一階段的合作夥伴創造累積達破億元的課程產值。

PressPlayAcademy打造的跨界策略聯盟奏效，與其策略聯盟夥伴於2022年上半年攜手多位名人與達人重量級講師，如知名作家謝哲青、主持人吳淡如、烘焙名師呂昇達、河床甜點師黃偈、YouTuber「廚佛瑞德Fred」等課程皆創下亮眼的銷售成績；根據數據顯示， 其中6月攜手貝殼放大、生鮮時書並同打造的「謝哲青的記憶宮殿」上線至今創造超過5600萬銷量、超過1.2萬位學員；攜手梯梯文創推出「陳重銘X吳淡如、培養富腦袋的理財必修課」、「張怡筠 X 吳淡如、情商力必修課」更創造4500萬銷量成績。

PressPlayAcademy於9月將會再啟動第二階段的策略聯盟夥伴招聘，以「獨家合作」、「策略投資」兩大面向出發攜手更多策略聯盟夥伴，同時正式啟動「PPA艦隊計畫」，攜手更多課程獨家合作夥伴，同時將會挹注超過1億元的預算與資源協助具有潛力的合作夥伴，資金將運用在課程內容產製、行銷操作、同時更會建置自動化數據分析系統，以提高策略聯盟夥伴的產值與效率，預計第二階段吸引9位成為策略聯盟夥伴。