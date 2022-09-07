網路流傳「罵人價目表」，整理出台灣人常用罵人語彙判賠的金額。台東一名董姓女子被蔡姓男子以台語辱罵「X你X雞掰」、「討客兄」、「不要臉的臭女人」等語，董女依罵人價目表求償16萬元，經法官綜合考量，判蔡男賠10萬元。

台灣罵人價目表。（圖／取自臉書公民割草行動）

依「罵人價目表」，如果單是罵「X」，法官認為只是發語詞，並非罵人之意，所以判賠0元，但如罵人「更年期到了」、「米蟲」、「王八蛋」、「下流」等，雖然不是髒話，卻構成公然侮辱、名譽受損等罪，可判賠新台幣2千到6萬元不等的罰金，尤其罵人「特殊性關係」涉及加重毀謗罪，恐被法官判賠100萬元。雖然罰金因各地區法官與法院判定會有不同，但藉由這張圖表也可以起到警惕作用。

台東縣一名蔡姓男子於109年10月，在董姓女子家門前以台語辱罵「X你X雞掰」、「討客兄」、「不要臉的臭女人」等語，並基於恐嚇之犯意，對董女揚言「要找人對付妳」、「要找人跟妳輸贏」、「要讓你在成功鎮身敗名裂」，使董女心生畏懼，報警提告。

蔡男在刑事上被依恐嚇危害安全罪判處拘役40天，董女另在民事請求損害賠償。董女依法院判決「罵人之價目表」，求償「X你X雞掰」8萬元、「婊子」即「討客兄」6萬元、「不要臉的臭女人」2萬元，合計請求蔡男應賠償16萬元。

不過，法官依兩造之身份、品行、教育程度、職業、社會地位、經濟財產狀況、態度等、被告未與原告達成和解等，認為董女受有非財產上之損害，以10萬元為適當，逾此部分之請求為無理由。