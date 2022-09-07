4年前跳傘意外墜地、生還但幾乎全癱的陸軍航特部下士秦良丰，近年來積極復健。他的父親秦天人今(7日)凌晨在臉書分享兒子最新復健的畫面，花了45分的時間，全家陪著良丰一起走完醫院的一圈，「我們輕鬆的一圈卻是良丰要用盡全身氣力的一圈」。

秦天人在臉書曬出秦良丰復健的影片，他談到，全家這幾年的心境寫照其實是「”高興中難過，難過中高興」，因為每回看到良丰艱辛的努力，尤其在碰到一些無法突破障礙時的那種表情，為了怕他們擔心，良丰一直以來都默默的去承受，都沒有負面的情緒表現，其實家人也知道他一直的在擔心未來，看在作父母的我們心中那種感受真的很不捨。

秦天人透露，前兩天良丰說要用學步車走醫院一圈試試，想挑戰一下體力，起初還沒問題但走到快要終點時，真的沒力了，只好將腳部的負重（沙袋）拿掉，最後是用撐的撐到終點，終於達標走完醫院一圈，弟兄們也在最後一段路用他們的訓練方式來激勵，包含不要再撐了！你要不要退訓啦！良丰退訓好了！

經過一番激勵，秦良丰用盡全身力氣，完成走完醫院一圈。網友也留言幫忙打氣加油，「太勵志了，良丰加油，秦爸秦媽了不起」、「繼續進步，康健順心」、「指日可待，加油」、「只會更好，更進步」。