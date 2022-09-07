傳出美國前副總統彭斯（Mike Pence）有意訪問台灣，並委請當地台僑協助安排。外交部則回應，一向歡迎國際好友來訪，但目前並沒有接獲相關訊息。此消息仍引發網路熱議，大批民眾直呼「麥擱來啦」，坦言美國外賓來訪後必須由台灣承受對岸軍演與經濟代價，小老百姓日子難過。

針對外傳彭斯訪台一事，外交部表示，彭斯在任內曾多次公開發言肯定台灣，並支持深化台美友好關係，是我國長期堅定的友人；外交部一向歡迎國際好友來訪，各項邀訪案如果有具體結果，外交部會適時對國人說明。

此消息目前雖被否認，卻仍在網路掀起熱烈討論。網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》與臉書相關連結留言：「麥擱來啦！」「真的麥擱來啦，小老百姓日子難過，求求你們別再亂了」、「拜託別再來了，你們來得很風光，被軍演、經濟制裁的是我們」、「鳳梨、石斑、柚子……下一個是什麼？」。

也有網友認為：「台灣已經淪為外國政客的廚房，隨便愛來就來，有的來了還可以帶帳單過來，只管埋單商品隨意還不能挑不能議價？」「希望蔡政府多關注民生，少搞政治」。