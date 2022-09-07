外界質疑民進黨台北市長參選人陳時中的人設「玩過頭」，陳時中今天強調，他沒有所謂特別人設的問題，而是關心每一樣需要關心的事情。對辦公室分機被公布，他再度批評選舉用偷窺公布的方式不是恰當的手法，「我們這裡我們不做這種事情」。

台北市長陳時中今天參訪月嫂訓練班，會後接受媒體聯訪，對於他近來為爭取年輕人選票，與網紅合作陸續推出免治馬桶座偷窺等影片，遭外界質疑人設變來變去，而且玩過頭。陳時中表示，他一直在強調，好市長就是一個父母官。

他說，從小到老所有的事情，市民的小事大事都是市長的大事，他並沒有所謂特別人設的問題，我們是關心每一樣需要關心的事情。

對於辦公室分機表被公布，資料來源國民黨議員徐巧芯說不是因為內鬼而是內鬥，對此，陳時中表示，在選舉的時候，大家都有自己的一個策略，但是用偷窺公布等等這樣的方式，「我想也不是一個恰當的手法」。

他認為，每一個團隊都去做自己團隊應該做的事情「他們團隊覺得這樣偷窺，然後公布是他們的手法，那就讓他們去做。我們自然有相關的法律專家會做相關的問題」，但他強調，我們這裡我們不做這種事情，我們會循著政策、關心民生這樣的角度把事情做好。

陳時中競選辦公室則補充，陳的團隊，大家都是團結合作的，沒有所謂的內鬼，只有外賊，外賊用什麼不當的手法拿到這些資料，請徐巧芯不要迴避，應該好好去公佈是用什麼樣的不當方式來入侵我們的競選總部。

陳辦強調，對於競選團隊基層努力協助一起打拚選戰的工作人員，請蔣萬安陣營不要隨意貼標籤，並反問蔣萬安「你自己又是政幾代？有人說是政三代，政四代，你現在正在利用蔣家所給你的庇蔭在爭取市長，我覺得你自己才應該先回應國民黨議員的提問」。

陳時中競選團隊發言人莊瑞雄表示，總部的態度非常簡單，任何的競選陣營都沒有權力大到把個人隱私資料外流，我們可以體驗體會到他現在急起直追的辛苦狀況，但是透過這種不正當的方式來做競選的，「我相信社會大眾應該不會認同吧？」