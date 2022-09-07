台灣藝人楊丞琳近日於大陸節目《還有詩和遠方》，除了透露自己是廣東人，也表示小時候在台灣因家貧，沒吃過什麼海鮮，上述發言遭台灣網友痛批。農委會主委陳吉仲於臉書表示，最近海鮮話題相當多，海鮮已是台灣文化的一種，「害我們忍不住中午來一碗海鮮麵」。

陳吉仲昨日於雲林參與大蒜機械化種植暨田間管理觀摩，為因應大蒜產業全面機械化，農委會推動大蒜機械補助計畫，補助大蒜種植機、乾燥機與收穫機等機械化設備，今年農民已累計購買21台大蒜播種機，機械播種的大蒜面積可望達700公頃。

陳吉仲昨晚於臉書報告以上措施與參訪心得的同時，話鋒一轉來到海鮮話題，他說，這兩天太多人曬海鮮了，害我們忍不住中午來一碗海鮮麵，台灣四面環海，不論是養殖、遠洋及近海等漁業都蓬勃發展，海鮮已然是台灣文化的一種。

陳吉仲指出，期待未來透過食漁及食農教育，讓國人更了解豐富的農漁產品是來自台灣珍貴的資源及永續經營的農業環境，讓農業不只是滿足口腹之慾，更傳承了在地的故事及文化，也期待國人朋友，和我們一同支持國產在地食材，讓環境永續、也讓台灣農業永續。