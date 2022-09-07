民進黨桃園市長參選人鄭運鵬7日至經絡調理館關心疫後復甦產業，談及對手國民黨桃園市長參選人張善政的農委會研究報告疑雲至今尚未開記者會說明。鄭運鵬表示，市民有知的權利，明明1個小時可以搞定的記者會，不曉得為何要拖1個多禮拜，呼籲張善政不要爭功諉過，趕緊出面說明。

鄭運鵬說，張善政面對農委會研究報告抄襲，都說已經在臉書、記者會上說明過，但他有說像是沒有講，張善政說1塊錢都沒有進他的口袋，說很多都是他的功勞，那就拿出資料好好說明，但他卻不斷貶低對手、自己高高在上，選舉要讓市民看到誠懇，政績不一定要在桃園，我們也不會去懷疑，但不需要爭功諉過，遇到質疑就閃，與其花時間跟律師講競爭對手抹黑，不如開記者會說明。

鄭運鵬表示，選舉每分每秒都很寶貴，但市民、媒體都有知的權利，希望張善政用過去我們的態度作出相同規格的說明，我們不會要求他退選，但開1場記者會這要求不過份，1小時可以搞定的事情不曉得為何要拖了1個多禮拜，讓我覺得很沒必要也不可思議，開1場記者會好好公開說明難道真的有這麼難嗎？

鄭運鵬另提及，張善政近期遭指出擔任宏碁集團獨董年薪約500萬至1000萬元，他直呼，擔任公職後就不應該、也不行再擔任獨立董事或經營企業，像我現在擔任立委後也沒有任何兼職，但這也不是兼職的問題，張善政似乎已經習慣這樣的高薪，所以才會對於5736萬元研究委託案有大量複製、貼上、抄襲、easy money的賺法，他好像完全沒有感覺，可能是他過去已經習慣這樣的數字規模。

鄭運鵬呼籲，希望張善政嚴肅看待公費的研究委託案，認真告訴大家哪些是他說的百疏一漏，那一漏是什麼，哪些引用人家沒有告訴對方或者是引用抄襲比例過高，出面向國人道歉說明、負起全責。對人民來說錢賺不多但還是要納稅，每分納稅錢都要負起責任，市長參選人更要公開誠懇的面對各界的質疑，開1場記者會這要求並不高，我們已經示範在前。