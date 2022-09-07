據《中國青年報》報導，北京市衛健委今早通報，9月6日0時至24時，新增14例本土確診病例，涉及中央民族大學附屬中學和北京化工大學。

確診病例1：現住中央民族大學附屬中學，為社會面篩查人員，9月6日診斷為確診病例。

確診病例2：現住北京化工大學昌平校區，通過120主動送診、發熱門診篩查發現，9月6日診斷為確診病例。

確診病例3至14：現住北京化工大學昌平校區，為隔離觀察人員，9月6日診斷為確診病例。

由於一下爆出13例新冠確診，北京化工大學黨委常委、副校長王峰表示，學校第一時間通報有關情況，嚴格校門管理，除保供車輛外，其他人員不進不出。在有序開展昌平校區疫情處置工作的同時，同步從嚴從緊做好朝陽校區和海淀校區的疫情防控工作，暫停學校校園內一切聚集性活動，有序開展線上教學。

北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組昨天召開會議研究調度疫情處置工作。會議指出，大學是首都疫情防控的重要環節。北京化工大學昌平校區檢出多例陽性感染者，暴露出高校疫情防控仍有薄弱環節。當務之急要以快制快，加快流調溯源、排查管控、判密轉運等應急處置環節，加強校園防疫管理和服務保障，迅速切斷病毒傳播鏈條，堅決防止風險外溢，確保師生身體健康和校園安全。

會議強調，要抓緊溯源和病毒全基因組測序，盡快查清感染來源。排查要深入細緻，摸清病例活動軌跡、所涉風險點位，人員以及校區往來、校園進出情況，確保把風險撈乾篩淨。同時，高質量開展核酸篩查，全覆蓋不遺漏，嚴格校園網格化管理，以班級或宿舍為單位加強防疫管理

會議要求，要做好校園生活服務保障，做好宣傳解釋工作，緩解焦慮情緒。對隔離觀察的師生，學校要組建服務團隊，與屬地協同做好保障。