兩岸關係緊張，國民黨副主席夏立言出訪大陸遭民進黨政府砲轟。國民黨主席朱立倫近日接受外媒訪問時表示，夏此行是要傾聽、反映在陸百萬台胞心聲與需求，也確認兩岸經濟合作架構協議（ECFA）繼續，並反映台灣抗議中共環台軍演聲音。

朱立倫表示，即使是美國、日本、歐洲政府等西方社會都認為，台灣有强大防禦能力外，仍應保持兩岸對話；若民進黨政府是一個負責任的政府，就仍應保持與對岸對話，這樣國民黨就什麼都不用做，也會很開心。

朱立倫坦言，夏立言訪陸一事，原本是民進黨政府應該做的工作，但現在民進黨與對岸沒有没有任何溝通管道，也什麼都不做，只是譴責中國，要讓台灣在大陸的100萬台商、台胞怎麼辦？農民、漁民權益如何保障？

朱立倫表示，國民黨當然知道這個時候去拜訪在上海和廣州的台灣人會给我們自己製造麻煩，但若國民黨什麼都不做，什麼都不會發生，但當前百萬在大陸的台灣人未獲民進黨政府任何關注，作為一個負責任的政黨，仍應幫助在陸台人。

朱立倫說，「我是台灣人」，支持我方政府保衛台灣，但也建議政府要建立任何對話管道，避免擦槍走火或引爆戰爭危機可能性，不要做傷害兩岸或對兩岸造成任何麻煩，這就是國民黨的政策。

朱立倫表示，俄烏戰爭中可學到，若能保持台灣與大陸、北京與華盛頓間對話管道，可降低戰爭風險，民進黨政府不接觸、不溝通、不對話政策，完全把台灣置於危險境地；若雙方緊張局勢加劇，北京可能很快關閉台灣對大陸市場出口。

外媒質疑，大陸國家主席習近平與俄羅斯總統普丁一樣，想開戰就會開戰。朱立倫回應，「我知道沒有人喜歡專制與獨裁」，作為台灣人民和民主政黨，也完全相信民主要擺第一位，但毫無對話，難道才是面對那些獨裁者最好的方式？

外媒追問，習近平追求統一，不想要維持現狀。朱立倫說，國民黨的立場很清楚是維持現狀，但如何维持兩岸現狀確是執政的民進黨政府责任，但他不認為民進黨政府堅持维持現狀。

朱立倫訪美期間稱「九二共識是沒有共識的共識」，引發對岸質疑。朱表示，若一切跟著北京說法，就不是1992年共識；九二共識是雙方建設性模糊，彼此確實有不同解釋與定義，但追求共同點維繫雙方，以智慧把分岐與衝突放一邊。

外媒詢問，如何看待國民黨政黨支持度偏低？朱立倫回應，不要從民調中得到的錯誤訊息，最近民調顯示，相比民進黨，國民黨支持度仍在上升，而即將到來的選舉就是最好的民調，國民黨會贏得選舉。