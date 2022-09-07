花蓮縣消防局救災救護第一大隊暨花蓮分隊廳舍頂樓設有特搜訓練場所，設計師發揮創意，將訓練桁架與廳舍外型結合打造為雲梯車外型，因獨特創意、嶄新美學等因，在今年勇奪美國謬思設計大獎（Muse Design Awards）建築類銀獎。（花蓮縣消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣消防局救災救護第一大隊暨花蓮分隊去年完工啟用，建物雲梯車的外型十分吸睛，不只成民眾拍照打卡熱點，也因獨特創意、嶄新美學等原因，在今年勇奪美國謬思設計大獎（Muse Design Awards）建築類銀獎。（羅亦晽攝）

斥資1億240萬元打造的花蓮縣消防局救災救護第一大隊暨花蓮分隊去年完工啟用，頂樓設有特搜訓練場所，設計師更發揮創意，將訓練桁架與廳舍外型結合打造成雲梯車外型，十分吸睛，不只成民眾拍照打卡熱點，也因獨特創意、嶄新美學等原因，在今年拿下美國謬思設計大獎（Muse Design Awards）建築類銀獎。

救災救護第一大隊暨花蓮分隊廳舍由消防局主辦，鄒永亷建築師事務所設計，泰億營造施工完成，設計單位在樓頂打造特搜訓練場所，設置消防訓練平台及高角度訓練桁架，並發揮巧思將訓練桁架與廳舍外型結合成一輛雲梯車的造型，替廳舍添增亮點，同時還保留一旁生態園區的原生樹種，以適當綠帶與周遭環境逢合，盡力兼顧環境保育。

救災救護第一大隊暨花蓮分隊新建工程日前參加2022年美國謬思設計大獎第二季賽事，以獨特創意、嶄新美學，環保工法及雲梯車造型，從全球7000多件參賽作品脫穎而出，奪下建築類銀獎殊榮，讓縣府及消防局團隊感到與有榮焉。

縣長徐榛蔚表示，第一大隊暨花蓮分隊廳舍新建工程從土地爭取到工程發包執行皆由消防局自辦，

本次獲選美國謬思設計大獎建築類銀獎，實屬不易，除象徵對縣府公共工程品質的肯定，對消防局團隊更是最大的鼓勵，希望未來將完工的消防廳舍能再替花蓮爭取更多工程建設的佳績。

消防局表示，第一大隊暨花蓮分隊廳舍從規畫設計之初即以「顧客導向」為目標，如備勤室內皆以套房進行設計，擁有獨立陽台，就是希望能讓同仁於值勤時有「家」的感覺，勤餘後亦能獲得充分休息，因此縣內其它消防新建廳舍均以其為標竿，紛紛採取相同或類似的空間規畫，藉以提升同仁的備勤生活品質。

花蓮分隊舊有廳舍原位在市區狹小巷弄內，屋齡長達40年，空間老舊已不敷使用，加上距美崙斷層不到50公尺，且921大地震已受損，縣府考量使用安全，找到國風街花蓮林管處閒置土地，經協調獲農委會、國產署同意無償撥用逾600坪土地，從住宅區變更為機關用地，2017年在中央8000萬元經費挹注及縣府2240萬元配合款下開始重建，去年9月啟用。