針對國民黨新竹市長參選人林耕仁再遭綠營指控中華大學的碩論也抄襲，甚至連謝詞都是照樣照句、複製貼上，對此，民進黨新竹市長參選人沈慧虹表示，新竹人都知道，林耕仁的重心不是問政，是做個人事業，他對市政根本不了解，難怪受訪還要看提詞機。

沈慧虹指出，林耕仁的交大論文抄政府報告和網站，中華論文抄學長，甚至連謝詞、目錄都抄，憑什麼指責其他人？她強調，林耕仁兩本碩論接連被揭發抄襲，國民黨應該用同樣標準要求林耕仁退選，不要再為自家人護短。