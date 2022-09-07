蘋果發表會預計在台灣時間明天（8日）凌晨登場，iPhone 14系列新機將是主秀，讓果粉都非常期待，一名女網友PO文表示，準備換新機，但想買的不是iPhone 14，而是上一代iPhone13，原因是會降價，以及蘋果新機都長得差不多，真的沒必要買iPhone 14。

一名網友在臉書「iPhone買賣交易區」PO文出售iPhone12，大約9成5新，價格好談，原因是為了要換iPhone13，更直言「不要問我為什麼不買14，因為我每年都換手機，用最低的價格使用新機，一年換一支，舊的保持新一點，二手價格都還不錯，等於自己再貼1萬多或1萬以內就能換到新型的手機」。

原PO還說，買最新的iPhone14真的沒必要，現在蘋果後代新機都長的差不多，沒什麼新意了。對此，網友們紛紛留言：「真的，已經預備看13了！降價降起來！」、「這樣操作很久了，每年都有新手機可以用」、「iPhone13+1，14出來後價格不到兩萬超香」、「iPhone確實每一代更新都很小，我也覺得不用買到14」。

不過也有網友表示，「不一定吧，說不定14有重大改革很吸引人啊」、「14還是會買來看看，希望真的有進步」、「14pro主要就消除瀏海吧，低階14就比較沒亮點」。

根據「iPhone買賣交易區」的PＯ文，目前iPhone12二手價格，9成新可以賣到1萬到1萬4000元，iPhone14發表後，iPhone 13的價格會降到2萬多，等於只要再花1萬左右就能購入iPhone 13，更便宜的iPhone12二手機也有人會買，等於各取所需、雙贏。