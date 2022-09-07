在中美尚未徹底解決檢查中概股公司審計底稿爭端的情況下，一些中國企業轉而聘請美國會計師事務所。但美國證券交易委員會（SEC）警示該國審計機構，要謹慎接納在紐約上市的中國公司為新客戶。

新加坡《聯合早報》引述彭博社報導，SEC代理總會計師蒙特（Paul Munter）發表聲明說，審計機構在接納中概股客戶前需要對其進行全面審查，確保能夠從外國公司的管理團隊及前審計機構處獲取所需的所有資訊。

蒙特說：「這種安排帶來了特殊的挑戰，使得新聘的註冊公眾會計師事務所（無論在美國還是其它地方）能否履行其作為首席審計師的職責存疑。」

過去幾個月來，SEC一直在更新一份中國大陸和香港的美國上市公司名單，如果美國檢查人員不獲准查看審計底稿，這些公司最終可能遭摘牌。

根據中美上月達成的初步協議，美國上市公司會計監督管理委員會（PCAOB）人員計畫在未來幾週內前往香港開始檢查審計底稿。

蒙特在聲明中說：「雖然這項協議是重要的一步，但PCAOB事實上會否按照《協議聲明》的條款獲准對中國和香港的審計機構進行全面檢查和調查仍有待觀察。」