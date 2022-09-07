有台灣直播天王封號的連千毅昨(6日)驚傳涉嫌詐欺被捕，刑事局昨到場查扣直播GRA鑽戒15只、Iphone 13模型機28支，新北地檢署6日晚間諭令連千毅20萬元交保，但連千毅後來沒走出地檢署，被刑事局專車載離。而先前常陪他直播的連千毅愛將、最美日文老師長瀨昆妮的社群網站也被酸民攻陷，不少人在她的性感照下留言：「為什麼妳沒被抓？」

連千毅昨因被指控涉及NFT（非同質化代幣 ）詐欺案，被刑事局偵四大隊以詐欺犯罪事證搜索拘提，經調查發現，連千毅限量NFT贈送的鑽石都是山寨人工鑽石，iPhone 13也是展示用的塑膠模型機，就連賓利手錶也是來自對岸的貼牌商品。而對此，連千毅否認詐欺，認為只是幫NFT發行代言行銷。

擁有火辣身材和甜美臉蛋的長瀨昆妮，先前曾在直播中與連千毅鬧翻，雖然長瀨昆妮一度氣到在IG的Hashtag中刪除「連千毅愛將」標籤，但後來雙方和解，長瀨昆妮又重返直播替連千毅賣貨。昨連千毅傳出被捕，長瀨昆妮並未發文，但不少人仍到她先前在颱風天分享的辣照下留言，紛紛反問：「你老闆賣假貨你不知道？」、「為什麼妳沒有被抓？妳也是跟妳老闆一起賣假貨了」、「連千毅是詐騙集團，不要再跟著他，不然妳會被牽拖」、「女神小心，要斷尾求生」。

而曾被連千毅惹怒的女人不只一個，他先前與有「娜美」封號的石帕玉傳出婚變，女方怒控丈夫自導自演，想潑她搞外遇的髒水，之後連千毅單方面宣布夫妻床頭吵、床尾合，昨連千毅遭逮，石帕玉發IG限時動態說：「說個笑話，有一家人非常迷信，但由於尊重個人信仰，我從來不去批評。但神明跟神棍說他老婆外面有男人，然後他今年要走大運賺大錢，現在看來怎麼覺得有點諷刺呀？」，隨即秒刪，不多說明實情。