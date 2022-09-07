黃偉哲特別代表台南市185萬市民向國軍鞠躬致謝。（台南市府提供／李俊淇台南傳真）

中秋佳節將至，台南市長黃偉哲今（7）日率團前往陸軍部隊訓練南區聯合測考中心慰勞國軍，除致贈加菜金、農特產品給部隊外，並贈予官兵弟兄秋節伴手禮，提前祝賀佳節愉快。黃偉哲鞠躬致謝並表示，各位都是國家的長城，因此特別代表台南市185萬市民朋友們對各位表達高度的敬意跟謝意。

台南市長黃偉哲率團蒞部慰問，台南市軍人服務站站長劉可雲、民政局局長姜淋煌、新聞處處長蘇恩恩、白河區長董麗華及後壁區長黃炳元今日一同到場勞軍。

市長黃偉哲表示，近年來國軍也參與協助COVID-19防疫工作和災時救災任務，充分體現「軍愛民，民敬軍」的精神。而在基地、在駐地都能夠維持訓練備戰保持最佳的狀態，充份保障國民生命財產的安全。

黃也強調，台灣之所以能夠保有自由民主的生活，進而得到全世界的支持，國軍敬業地站在第一線，時刻保障國家的安全，也是重要的原因。平時磨鍊戰技，精益求精，不辜負國人的期望，為國家服務是光榮的事情。

指揮官陳信助將軍表示，國軍的使命就是保衛國家、守護人民，不管在什麼時候，只要國家有需要，國軍一定責無旁貸、挺身而出、全力以赴，感謝全體國民對國軍的大力支持。